美国会议员：“第七矿区资源，韩美日讨论共同勘探”. July. 29, 2023 08:09. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国众议院外交委员会印度太平洋分科的执政党民主党干事阿米·贝拉（照片）当地时间27日就下月18日在美国华盛顿举行的韩美日首脑会谈表示：“期待在经济领域取得实质性的成果。” 贝拉当天在美国智库“国际战略研究中心”的谈话中表示：“韩美日首脑会谈将在几周内在戴维营举行。我认为尹锡悦总统将在经济领域取得实质性的成果。”他还说：“我们一直在讨论东中国海共同勘探问题。美国能源公司正在观察在韩日共同勘探地区有没有办法一起干。” 据分析，东中国海共同勘探提到了1974年签署的《韩日大陆架共同开发协定》。降低对中国的资源依赖度的“脱风险”成为韩美日核心悬案的情况下，韩美日可能会讨论在中国加强勘探活动的东中国海进行共同勘探的方案。据悉，韩国和日本在埋藏石油的第7矿区等地进行了共同勘探，但因经济性问题中断了勘探活动。 贝拉还就中国对美国存储芯片企业美光采取在本国限制销售措施一事表示：“正在（向韩国）传递‘虽然今天（中国的报复对象）是美国企业，但明天可能是韩国企业，所以要团结起来坚持’的信息。没有出现（韩美同盟出现裂痕的）任何征兆。”此前，美国议会一直施压称，韩国半导体企业不能将美光事件利用为扩大中国国内市场份额的机会。分析认为，目前为止不存在这种担忧。 美国众议院美中战略竞争特别委员会委员长迈克·加拉格尔当天表示：“韩美日两国在开发抵抗中国经济强压的框架方面利害关系一致。”他还强调：“这种经济伙伴关系就像军事伙伴关系一样重要。应对中国的经济报复应该成为韩美日首脑会谈的议题。”

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