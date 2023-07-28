韩国人口首次连续两年减少……去年总人口为5169万名，一年内减少近5万名. July. 28, 2023 08:10. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 据调查，包括外国人在内的生活在韩国土地上的总人口自大韩民国政府成立以来首次连续两年减少。有分析认为，死亡人数比新生儿多的“低生育冲击”开始正式对人口规模产生影响。 据统计厅27日透露，以去年11月为基准，总人口为5169.20万名，比1年前减少了4.6万名（0.1%）。包括外国人在内的国内生活者的合计总人口自大韩民国政府成立后实施的1949年人口调查以来持续增加，2021年首次比前一年减少。连续两年呈减少趋势。 去年总人口减少的最大原因是低出生率导致国内人口减少。去年本国人为4994万名，减少了15万名左右，自2018年以后时隔4年再次下降到4000万名左右。其中11万名是死亡人数比新生儿多而发生的自然减少部分。统计厅相关人士解释说：“如果说2021年随着外国人的减少，总人口减少，那么去年由于自然减少，国内人大幅减少，总人口减少了。” 按年龄段来看，0~14岁的青少年人口为586万名，比一年前减少了3.7%，自统计以来首次低于600万名。可以进行经济活动的15~64岁人口（3668万名）也持续减少。相反，65岁以上人口比一年前增加了5.1%，达到914万名。随着老龄化速度的加快，100名15~64岁人口需要赡养的老人人数为24.9名，比一年前还要多。 另外，随着一人家庭的增加，去年总家庭数比1年前增加了36万户（1.6%），达到2238.3万户。特别是一人家庭为750.2万户，占全体家庭的34.5%。也就是说，每3户家庭中就有1户是一人家庭。相反，4人以上的家庭为382.6万户，仅为一人家庭的一半水平。去年多文化家庭为39.9万户，一年内增加了3.7%（1.4万户）。

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