美国把利率上调25个基点至5.5%……韩美利率差扩大至两个百分点的历史新高. July. 28, 2023 08:09. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 随着美国央行联邦储备委员会（美联储）实行将标准利率上调0.25个百分点的“婴儿步伐”，美国利率上升到22年来的最高值5.25%-5.50%。韩美两国基准利率的差距也达到了2个百分点，创下了历史最高纪录。 美联储主席鲍威尔当地时间26日在联邦公开市场委员会结束后举行的记者会上表示，“虽然通货膨胀从去年底起有所放缓，但要想降至（政策目标）2%的水平，还有很长的路要走”，给今年进一步上调利率留下了余地。自去年3月以来，美国共上调利率11次，共上调5.25个百分点，上个月表示将关注紧缩效果而冻结，但这一次表示“货币政策没有达到充分的制约水平”，决定再次上调。 市场的关注焦点集中在此次结束后美国利率上调周期是否会结束。鲍威尔表示：“9月份可能还会上调，也有可能冻结。”但对于下调利率的可能性，他表示没有可能：“今年没有。到2025年为止，通货膨胀不会下降到2%左右。”

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