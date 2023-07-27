“用画与母亲见面”……56名离散家属的“思念的脸庞”. July. 27, 2023 08:11. by 坡州=李素妍记者 always99@donga.com. “成为长男后没能背一次母亲是我一生的遗憾……像这样在画中……我背着母亲。” 画中抚摸76年前分别的母亲脸庞的沈九燮（89岁•人名音译下同）老人的手尖在颤抖。眼圈红了。13岁的少年虽然已有白发，但画中的母亲却是一张没有皱纹的脸。“好好上学吧。”这是母亲为了接回留在北韩的沈某的弟弟而再次越北时留下的最后一句话。沈某说：“那天一大早就起来给我熨校服，在大门外送行的母亲的样子至今还历历在目。” 距离停战协定签署70周年还有两天的25日，记者来到了京畿坡州市韩半岛生态和平综合观光中心。《思念的脸庞》展览17日开幕，第一代离散家属沈某站在描绘自己背着母亲的作品《沉默的江》前，积累了70多年的思念在心中久久不能平静。他的故乡是咸镜南道咸兴附近的新上。虽然1947年9月与父母一起逃到了韩国，但母亲在沈某第一次上江陵师范中学的那天，为了接弟弟再次回到了故乡。 该作品是诚信女子大学东洋画系教授李万洙（62岁）在2017年从沈某那里听到故事后，用3个月时间画的。李教授说：“虽然不能用一幅画来慰藉离散家属的离愁别绪，但希望通过画作企盼让母子俩不再分离，重新相聚的那一刻。” 该展览将免费举行到下月20日，由雕塑、绘画、摄影等多个领域的艺术家们以沈某等第一代离散家属的故事留下作品的“思念的脸庞项目”的56件成果组成。该项目始于2017年，截至目前参与其中的艺术家和第一代离散家属各56人，因疫情大流行而停止2年半的项目于本月重新启动。进行项目的社团法人“我们的愿望”的常任理事河钟九表示：“作为分裂国家的艺术家，在考虑责任时，与志同道合的人齐心协力。” 故乡是咸镜南道北清郡的金明哲（87岁）老人通过该项目找到了留在故乡的儿时的回忆。21日，记者通过电话采访了金某，他清楚地记得离开故乡的1950年12月7日那一天。14岁的他在警报响起后，在大门口对母亲和哥哥说“一周后回来”，但最终没能遵守约定。在米袋子里放了全家福，但雪上加霜的是1950年12月兴南撤退作战时，在兴南码头米袋子被偷了。金某说：“为了不留恋被偷走的回忆，故意没有吐露心声”，“还不如认为没有剩下的回忆，心里才会舒服。” 见到金某的作家李益泰（76岁）说：“从讲述在家乡上学时学会了小鼓的金某的脸上捕捉到了天真烂漫的微笑。然后描绘了手里拿着小鼓的金某的样子（作品《心脏的鼓声》）。金某看完画后说：“我一直忘记故乡的记忆活着，现在这一幅作品留给了我。” 目前居住在首尔东大门区的失乡民尹日英（87岁）22日也见到了参与该项目的雕刻家金瑞京。作品预计1年后完成。尹某的故乡是京畿长湍郡长道面梧阴里（未收复地区）。站在京畿涟川郡敬顺王陵山坡上的瞭望台，就能看到停战线另一边的故乡。他说：“虽然故乡后山近在咫尺，但寸步难行。”“我们的愿望”方面表示，将继续把250多名离散家属和失乡民的故事制作成作品举行展览。

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