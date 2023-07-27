总统室劝告政府修改法令，限制上下班时间占据道路和深夜集会. July. 27, 2023 08:12. by 李相宪记者、宋有根记者 dapaper@donga.com,big@donga.com. 总统室26日劝告政府修改集会示威相关法令，以加强占据道路、噪音、凌晨、深夜集会、示威的条件和制裁。据悉，政府正在讨论降低集会最高噪音标准、强化举报标准、限制上下班时间占据主要道路的方案等。现政府上台后，全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）的示威持续不断，政府依靠国民舆论强化了举行集会的条件，部分人指出担心言论自由会萎缩。 总统市民社会首席秘书姜承奎（音）26日在龙山总统室召开新闻发布会表示：“收集了国民的各种意见，建议国务调整室和警察厅‘改进集会、示威制度，以消除国民的不便’，考虑到应该保障幸福追求权、私生活的平静、健康权等国民宪法上的基本权利，更加忠实地维持公共秩序等意见。”同时，总统室还要求防止△上下班时间妨碍大众交通和占据主要道路△扩音器等引起的噪音△深夜、凌晨集会△居住地、学校附近集会等造成的损失。 总统室从上个月13日开始到本月3日为止，就“集会及示威相关法律（集会示威法）”的修改进行了讨论。赞成和反对的讨论结果显示，在总投票数18.2704万票中，71%（12.9416万票）赞成加强集会、示威条件及制裁。总统室还将推进加强对非法集会、示威的管制和处罚力度。姜承奎表示：“还将讨论完善处罚规定不足之处等以确保管制实效性的方案。”

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