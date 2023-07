BTS成员田柾国个人出道曲《Seven》,进入Billboard“Hot 100”榜单的同时获得第一名. July. 26, 2023 07:52. by 金民 kimmin@donga.com. 防弹少年团(BTS)成员Jung Kook(田柾国•26岁•照片)的个人出道曲《Seven》进入美国公告牌(Billboard)主要单曲排行榜“Hot 100”的同时就占据了第一位。K-POP Solo歌手在进入“Hot 100”的同时登上榜首,是继同组合成员朴智旻的《Like Crazy》之后的第二次。 24日(当地时间),公告牌通过官方社交网络媒体表示,Jung Kook的《Seven》力压杰森•奥尔丁的《Try That in a Small Town》和摩根•沃伦的《Last Night》,荣登排行榜榜首。Jung Kook当天在粉丝社区Weverse上留下了“再往上走”的感想。 公告牌在公开此次排名之前的分析报道中表示:“这是有史以来最激烈的Hot 100排行榜竞争。”因为在美国国内拥有众多粉丝的奥尔丁、沃伦和美国10多岁青少年中人气很高的奥利维亚•罗德里戈等对第一名展开了激烈竞争。

