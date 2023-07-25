稀有金属：韩国政府储备目标为百日份量……目前拥有量平均为42天. July. 25, 2023 08:02. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 去年底，韩国政府为了迅速应对全球供应网危机状况，将稀有金属的储备目标扩大到了100天份（部分稀土类，钴为180天），增加了近两倍。但被称为“未来食物”的二次电池所需的锂，储备量仍然不到6天。 但是，今年用于购买稀有金属的资金反而比一年前减少了约24%。拥有矿物的国家正式开始“资源武器化”，因此要求政府稳定地确保主要矿物、在万一的情况下尽量减少企业生产差池的呼声越来越高。 ● 供应链受冲击时，锂将在6天内耗尽 据国民力量党议员李钟培24日从韩国光海矿业公团收到的资料显示，今年5月底锂的储备量为5.8天。这是政府制定的目标储备量的6%。也就是说，如果韩国企业从购买锂的国家开始控制出口等供应网受到冲击，用政府拥有的锂支撑的时间还不到一周。锂是二次电池的核心材料，也被称为“白色石油”。据国际能源组织预测，2040年锂需求将比2020年增加40倍以上。 用于电动汽车电池等的钴的储备量也只有12.4天。韩国政府的储备目标是180天份量。业界认为，企业拥有的矿物量全部耗尽后，重新恢复到平时水平所需的时间平均为90-100天。如果钴最大的出口国中国开始控制出口，韩国电池企业的生产可以持续两个多月。 镓的储备量为40天，还不到政府储备目标量的一半。用于尖端半导体和太阳能板用太阳能电池等的镓是中国政府本月3日列入出口管制对象的矿物。要从中国进口镓类产品，需由企业上报具体境外购买者信息，并取得中国商务部的许可。 仁荷大学能源资源工学系特聘教授姜天求（音）指出：“主要矿物拥有国正在以国有化方式进行资源武器化。在这种情况下，需要与国家进行谈判的企业协商能力必然会下降，因此政府有必要增加储备量，缓解企业生产受阻的忧虑。”实际上，世界上锂储量最多的智利今年4月宣布将锂产业国有化。矿物资源富国印度尼西亚在2020年全面禁止镍出口，从今年开始决定对铜征收最多10%的出口税。 ● 99%爆满的储备基地 问题是即使想增加储备量，预算也不充分。今年光海矿业公团为购买稀有金属而获得的政府出资额为372.3200亿韩元。这比去年收到的487.9100亿韩元减少23.7%。产业通商资源部认为，要想满足稀有金属储备目标量，稀有金属购买预算要增加到1000亿韩元。目前，产业部正在和企划财政部一起协商扩大相关预算。 再加上稀有金属价格就像跷跷板，很难确定购买时间。去年稀有金属的平均进口单价为每吨4687美元，比前一年暴涨95.4%。实际上，二次电池核心原料碳酸锂在2020年9月平均每公斤在6美元左右，但随着电动汽车市场的快速增长，价格暴涨，2022年11月突破80美元大关，暴涨了1200%左右。产业部相关人士表示：“随着各国改变能源政策，需求增加，再加上中国等生产国的减排政策，矿物价格正在暴涨暴跌。很难预测适当的价格，因此很难购买矿物。” 扩充贮藏稀有金属的储备基地也迫在眉睫。位于全北群山的光海矿业公团的稀有金属储备基地目前饱和度达到98.5%。即使想多购买矿物增加储备量，也没有地方保管。目前正在进行补充储备基地建设初步可行性研究。 李钟培议员强调：“要想半导体等主要产业的生产不出现差池，不仅要确保充分的预算，还要开发特定国家依赖度高的品种的代替物质技术、扩充再资源化等应对力量。”

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