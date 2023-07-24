要尽快查明“可疑的海外包裹”，平息国民的不安. July. 24, 2023 07:45. . 来历不明的可疑国际配送邮件正在全国随机传播。在蔚山有人在打开来历不明的海外包裹后因头晕、呼吸困难、手脚发麻等症状被送往医院，相关事实被传开后，有人提出了含有气体性有害物质的可能性。此后4天内，向警方举报的疑似邮件件数超过了3500件。 据调查，邮件的发信处大部分是台湾台北，马来西亚和乌兹别克斯坦等也有部分地区。据台湾方面透露，这些邮件是从中国广东省深圳市发送的，经由台湾进入韩国。也就是说，信封上写有台湾而不是中国大陆的发信处，实际上可能是有人伪造的。继台湾驻韩代表部之后，台湾“副总理”级的行政院副院长也出面表示，“将揭露真相到底”，可能是因为考虑到可能会引发外交风波。 据悉，大多数被举报的邮件里面都有润唇膏等小商品或干脆是空的，因此也有可能是“刷单骗局（brushing scam）”。这是网上购物中心为了操纵业绩和评分，把不存在订单的物品发送给匿名多数人的手法。有报道称，部分台湾邮件的地址与2020年在加拿大等地被确认为“刷单骗局”的种子邮件的发送地相同。分析结果显示，蔚山包裹中的白色面团或粉末中并没有检测出化学、生物、放射能危险物质。 即便如此，韩国大量散播可疑的国际邮件的情况也足以引起国民的不安。因为即使万一包含有害化学物质或含有爆炸物的包裹，也不能排除造成损失的可能性。美国发生“9·11”恐怖事件后，曾有20多人因含有炭疽菌的邮件被感染、5人死亡的事例。利用邮件的这种“生化恐怖袭击”不知何时会再次发生。有人可能会趁着“刷单骗局”一再出现导致放松警惕的机会，将其恶意用来实施实际的化学恐怖袭击。 政府应该与相关国家紧密合作，明确邮件发送者和送至韩国的经过、目的等。现在不是朝野以国家情报院对公调查力减弱或政府的应对为问题展开责怪攻防战的时候。借此机会，还要加强海外邮件的通关检查系统。不能让随着海外直购的增加而急剧增加的国际包裹成为威胁国民安全的媒介。

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