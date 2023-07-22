尹锡悦考虑实行光复节特赦……安钟范和崔志成成为热门人选. July. 22, 2023 07:51. by 李相宪记者 dapaper@donga.com. 记者21日获悉，尹锡悦总统将考虑对包括政界人士和经济界人士在内的光复节特赦。尹锡悦去年光复节和今年新年两次实行特赦，如果此次光复节决定特赦，将成为第三次特赦。 总统室核心相关人士在与《东亚日报》的通话中表示：“目前还处于着手讨论光复节特赦相关实务的阶段。虽然需要总统的最终决心，但光复节特赦的可能性很大。”另一名高层相关人士解释说：“现在是听取赦免标准和方向的阶段。还没有具体讨论特定人士的阶段。” 政界认为赦免对象有前总统政策调整首席秘书安钟范（音，下同）、前文化体育观光部第二次官金钟等。因牵连朴槿惠政府干政事件而被宣判有罪的人士大部分都已被赦免，因此有人提出被排除在新年特赦对象之外的安钟范获特赦的可能性。总统室正在听取对因揭露前任政府特别监察班腐败疑惑而被判有罪并丧失区长职务的前首尔市江西区区长金泰宇的赦免舆论。 财界已经提出了赦免前三星电子未来战略室长崔志成、前未来战略室次长张忠基等的建议。据悉，总统室还将讨论对民生犯罪的赦免方案。总统室相关人士表示：“得到各阶层的推荐后，将正式开始研究特赦对象。”

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