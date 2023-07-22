虽然生活在计算的时代……但乌克兰问题，要把正义摆在眼前. July. 22, 2023 07:50. . 克里斯（化名）是生活在美国某小村庄的“乡下男孩”。他是个20多岁的年轻人，别说是海外，就连国内大城市也没去过几次。据说，这个喜欢游泳、热爱动物的青年之所以来到遥远的韩国，一半是因为爱国心，一半是因为正义感。就这样，克里斯连射击训练都没能好好完成就跳进了炮声中。在停战前不久的一天牺牲了，没能坚持到最后。他成为了韩国战争中牺牲的36634名美军中的一员。 数十年前在韩国殒命的克里斯的故事再次浮现，是因为最近尹锡悦总统访问乌克兰后，部分韩国国民的反应。从乌克兰对韩国提供了什么帮助而要去那里的不满表情，到韩国-俄罗斯关系恶化等导致出现经济损失的视线……很多人计算后从数字盘算起。如果按照这样的计算，最终尹总统与乌克兰总统泽连斯基举行首脑会谈，表明军需物资支援计划等，既是损失，也是不必要的行为。 随着战争持续一年半并长期化，人们对乌克兰国内的残酷场面似乎越来越淡然。相反，对数字更加敏感。不知从何时起，乌克兰以外的人们似乎只用头脑而不是内心看待这场战争。首先想到的就是根据对乌克兰的支援计算得失、参与战后重建事业时获得的数字。 当然，计算也很重要。最近会见的一名高层官员把国际社会定义为“计算时代”。乍一看，与西方列强殖民统治的过去相比，现在是看起来更加文雅、有规则、常识通用的时代，但只要迈出一步，国际关系的冷酷现实仍然让人感到冰冷。特别是最近随着美中矛盾的激化，国家之间的冷静计算变得更加激烈。政府官员解释说，乌克兰战争赤裸裸地暴露了包装好的和平中冷静的国际关系现实。 但是，是否应该以“计算时代”为由，将正义的价值也放在计算器后面，这是完全不同的问题。如果像乌克兰战争一样，加害者和受害者是明确的，普遍正义存在于哪里也是一目了然。也就是说，正义是最重要的。 计算和数字最终还是次要的考虑因素。美国在1952年投入了占当时国内生产总值（GDP）4.2%的3410亿美元用于韩国战争。但是，韩美两国在任何地方都不会首先提到这些数字。对流血的美军们的感谢始终是最重要的。得益于他们的崇高牺牲，韩美同盟升级为血盟。前空军参谋总长金斗万（96岁）表示：“反对向被侵略的弱小国家提供军事支援的声音不断涌来，真是丢脸。” 让我们对俄罗斯政府的暴行感到愤怒。乌克兰国民则用正义之手拥抱吧。援助乌克兰战争、战后重建带来的得失计算是以后的问题。与俄罗斯的关系也是如此。从正义的观点来看，这只是次要问题。

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