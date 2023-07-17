“沙堆”堤坝和洪水警告被忽视导致的最严重的地下隧道惨案. July. 17, 2023 08:04. . 强击中南部地区的创纪录暴雨导致山体滑坡和河流泛滥，造成了大规模的人员伤亡。仅在泥石流灾害严重的庆尚北道，就有17人死亡。忠清北道清州市五松邑宫坪二地下车道因附近美湖川的泛滥被水淹没，10多辆汽车上的人被困，遭受了集体惨案。对于此次暴雨预报，韩国政府虽然决心“采取甚至过分的先发制人措施”，但这次也没能阻止大规模的人员伤亡和财产损失。 特别是15日上午发生的历代最恶劣的宫坪二地下车道惨案，可怕地证明了地下空间是多么脆弱的地方。随着离地下车道较近的美湖川堤坝倒塌，江水像瀑布一样倾泻而入，长430米的地下车道被淹没到顶部，仅用了不到5分钟的时间。包括开车送小舅子的新郎和早晨去打扫卫生的70多岁老母亲在内，共有9人未能逃脱而死亡。 更令人惋惜的是，每次都错过了防止惨案发生的几次机会。在地下车道被水淹没前2小时10分钟，河川水位达到严重水位后，锦江洪水控制所向清州市兴德区厅通报说：“请下达居民控制措施。”浸水40分钟前，附近美湖川桥扩建工程的监理公司团长向警方报案说：“有可能被浸水，请控制车辆。”该地下车道的地带本来就比周边农田低，因此发生浸水事故的可能性较高。在相关机构的接连要求下，仍未能及时实施交通管制，究竟是怎么回事? 此次惨案的直接原因是临时堤坝倒塌。但居民们证实，堤坝是“马马虎虎地用沙子堆成，然后用防水布盖住”。没有雨水自动切断设施，排水泵也没有启动。与2020年导致3人死亡的釜山草梁地下车道浸水事故当时，没有什么不同。据悉，当时政府作为防止再次发生的对策，宣布构建了自动切断设施，但据说宫坪地下车道原定于今年9月设置。明知有可能被水淹没的地区，但迟迟没有设置，原因是什么? 全国其他144处有可能被水淹没的地下车道是否安全？ 虽说确实是短时间内倒下的极端暴雨，但是否属于山体滑坡造成人员伤亡的大事，实在令人惋惜。据悉，因山体滑坡造成7人死亡的庆北醴泉郡部分地区被排除在军队指定的山体滑坡危险地区之外。由于气候异常现象日益频繁，仅凭以前的对策很难防止损失。气象厅预报说，截止到18日，已经受灾的中南部地区最多将有300毫米以上的暴雨。气象厅和有关机关要共享气象信息，打起精神，及时控制河流和道路、居民躲避。

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