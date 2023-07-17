普京提名“灰头发”上校为新雇佣兵公司负责人. July. 17, 2023 08:05. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 俄罗斯总统普京亲自提名瓦格纳集团高管、前俄军上校安德烈·特洛舍夫（61岁）为曾针对自己发动叛乱的民间雇佣兵公司“瓦格纳集团”的新领导人。特洛舍夫曾经活跃在车臣、阿富汗、叙利亚等地，特别是在叙利亚内战当时帮助阿萨德政权，带头击退叛军。阿萨德政权向叛军使用了化学武器等，因此特洛舍夫也被列入欧盟和英国的制裁名单。 据俄罗斯报纸《商业报》等媒体报道，普京在上月29日召集包括叛乱主谋瓦格纳集团首领普里戈任在内的瓦格纳集团35名指挥官时，提到了由特洛舍夫担任新负责人。普京在当时的会议中提到了指向接近白发的特洛舍夫的呼叫符号“灰头发”，并说“请在这名指挥官手下继续战斗”。 普京还提出，应把瓦格纳集团编入俄正规军。对此，大部分指挥官都点头表示赞成。据悉，坐在最前排的普里戈任没有看到同事们的这种样子，拒绝了普京的提议。 上个月24日叛乱结束后，围绕普里戈任的行踪，各种传闻不断，白俄罗斯军队15日公开了普里戈任比过去瘦削、只穿着内衣坐在本国军队野战床上的照片。白俄罗斯总统卢卡申科6日表示：“普里戈任停留在故乡俄罗斯圣彼得堡等地。”此后，普里戈任等瓦格纳集团的部分外援进入白俄罗斯境内，参与白俄罗斯军演。 英国《金融时报》报道说，俄罗斯当局在上个月普里戈任叛乱后禁止了他设立的回帖部队“巨魔工厂”的活动，但“巨魔工厂”仍在继续活动。由约300人组成的特罗尔在社交媒体上将俄罗斯的进攻正当化，并对带头发动乌克兰战争的瓦格纳集团营造了友好的舆论。《金融时报》评价说：“普里戈津成立的‘假媒体帝国’对普京和俄罗斯构成了更大的挑战。”

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