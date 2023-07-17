韩亚航空因飞行员工会争议首次停飞国际航线. July. 17, 2023 08:06. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 因工资协商矛盾，与资方平行前进（比喻双方主张等保持完全对立的状态）的韩亚航空飞行员工会的守法斗争，首次发生了国际航线停航。如果发生24日预告的罢工，预计飞机停飞将进一步增加。 据韩亚航空16日透露，原定于当天上午7时35分从仁川国际机场出发，于当地时间11时5分抵达越南胡志明的OZ731航班被迫停飞。韩亚航空前一天向乘客介绍说：“因飞行员工会团体行动而停航。”因此，原定于当地时间16日中午12时5分从胡志明市出发，下午7时25分抵达仁川的OZ732航班也被取消。 韩亚航空相关人士表示：“由于飞行员的团体行动，未能邀请机长和副机长等航运乘务员，因此采取了停飞措施。”韩亚航空飞行员工会从上个月开始展开了守法斗争。守法斗争虽然在合法的范围内进行，但在航空业界可能会引发飞机晚点和人力运营问题等。 据分析，当天的停航也是受到守法斗争的影响。过去在特定航班上出现了飞行员空缺，公司方面为了代替这一空缺，好不容易找到飞行员进行了运航。但当天因没能找到飞行员而停飞。据韩亚航空透露，由于工会的守法斗争，到15日为止，8条国内航线停飞，35条国际航线和19条国内航线等54条航班被推迟。 工会预告了从24日开始的罢工。航空产业是必需公益事业。不能进行全面罢工。但是国际航线和国内航线分别可以参加20%和50%的罢工，因此航班运行可能会出现问题。某航空公司的机长表示：“如果计划的人力运营不能正常运转，航班运营可能会出现混乱。劳资和产业银行等债权团都应该做出让步。”

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