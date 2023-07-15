用战后重建经验帮助乌克兰，但不要无礼地宣称“66万亿韩元的机会”. July. 15, 2023 07:57. . 韩国和波兰总统13日在华沙举行首脑会谈，决定共同推进乌克兰战后重建事业。其内容是，从今年9月开始组建副部长级磋商机制，挖掘并推进共同事业。总统室在当地举行的新闻发布会上表示：“乌克兰政府正在推进超越修复受损的‘重建’而是升级国家系统的‘新建’，事业规模超过2000万亿韩元，韩国至少会有66万亿韩元的机会。” 围绕预计世界最大规模的乌克兰重建市场，各国政府和企业展开了激烈的暗中竞争。欧盟和7个发达国家今年年初成立了多边援助平台，美国、意大利、德国等从去年开始提出了多种重建事业计划。韩国三星物产和现代建设也在通过智能城市和小型模块核反应堆参与重建。战后在废墟中奋起数十年来开发新城市的韩国，拥有不亚于任何人的重建技术。政府和企业都应该迅速行动起来，为焦土化的乌克兰重建贡献力量。 总统室当天提出的数字中有不可靠的部分。此前，政府公布的事业规模在10年间为1200万亿韩元。但是这次说是可能会有无法计算的需求，预计将达到2000万亿韩元以上。韩国至少有66万亿韩元机会的预测，似乎有点乐观。美国和欧洲向乌克兰支援数十亿至数百亿美元积累了股份，而且在当地设有合作法人，因此接近性也很有利。现在与其说是出于希望的想法，不如冷静地加强政府间合作，为企业提供进军的机会。 昨天早间新闻刊登了在战场上失去双眼、双臂、一条腿的乌克兰军人和紧紧抱着他的妻子的照片。为了不让坚持无尽的战争的人们认为“想利用别人的不幸机会捞一把”，应该慎重地发表“至少66万亿韩元的机会”等公开声明。把战后重建当作经济机会之前，首先更应是确认人类之爱、增进友谊的机会。这才是乌克兰在教科书中记载并学习的“汉江奇迹”国家应有的形象。

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