11家韩国企业参与“乌克兰重建”……最少66万亿韩元规模. July. 15, 2023 08:00. by 張寬錫 jks@donga.com. 正在波兰进行正式访问的尹锡悦总统当地时间14日就乌克兰重建问题表示：“我们是韩国战争后通过国际社会的援助重建过国家的国家。我们的经验和援助将对战后恢复和重建有很大帮助。”据总统室推测，包括乌克兰重建工程在内的整体事业规模远远超过当初提出的金额（约1200万亿韩元），达到“2000万亿韩元以上”。 韩国和波兰将于9月通过组建副部长级的磋商机制，正式挖掘共同事业。截至目前，掌握的韩国参与乌克兰重建事业的规模是5月份根据乌克兰政府的要求进行的200亿美元（约25万亿韩元）重建项目和320亿美元（约41万亿韩元）规模的民间主导事业等，共计520亿美元（约66万亿韩元）。 尹锡悦在华沙一家酒店举行的“乌克兰重建合作企业座谈会”上会见企业家时表示：“参与重建在海外基础设施订单方面也是重要机会。政府将积极支援民间主导乌克兰重建。”三星物产、现代建设、可隆全球、HD现代网站解决方案、现代Rotem、进出口银行等正在推进重建事业的11家企业和机构参加了会议。 总统经济首席秘书崔相穆13日在新闻发布会上表示：“为了进军乌克兰重建事业，将正式着手进行全方位支援。韩国、波兰、乌克兰政府之间已经完成了乌克兰重建事业的三角合作体系。” 尹锡悦在随后举行的韩国-波兰商务论坛上向两国企业家提议：“乌克兰重建将成为两国合作的新平台。韩国和波兰共同参与战后重建事业。”两国250多人参加论坛，在新产业能源、基础设施领域签署了33份谅解备忘录。

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