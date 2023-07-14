被动员参加政治罢工的企业工会，自己证明了需要“改革”. July. 14, 2023 07:48. . 12日，全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）下属的全国金属劳动组合现代汽车支部（现代汽车工会），时隔5年再次强行举行罢工。虽说只是部分罢工，但肯定是非法的。因为并不是在工资及团体协商交涉中遇到了困难。今年的交涉到11日为止只进行了7次。劳资代表相互见面后，应该是在交涉桌前坐下来通读工会诉求方案的阶段。据悉，一般在进行20次左右的交涉后，读工会要求案会结束两次左右。从这时开始，劳资双方将进入正式协商阶段。工会也为了加大协商能力，采取罢工（争议）程序。也就是说，现在还不是谈论罢工的时候。 现代汽车工会违反法律进行罢工的原因是什么呢? 而且，他们还把从2019年起连续4年以无罢工方式达成工资或工资团体协议的美好回忆抛在了脑后。 首先，很多人会认为是金属工会的压力。兄弟团体起亚工会在5月31日民主劳动组合总联盟总罢工时，参与了部分罢工。起亚劳资之间的工资团体协议直到本月3日才开始，当然，当时是没有经过争议程序的非法罢工。当时现代汽车工会没有参与罢工。汽车业界相关人士表示：“据我所知，5月总罢工时，与起亚不同，现代汽车退出，此次金属工会向现代汽车支部施加了强大的压力。”相反，起亚没有参加此次总罢工。最终，从金属工会的立场来看，代表事业单位现代汽车和起亚在上级团体的授意下各参与了一次罢工。 第二，是因为即使进行非法罢工，也不用承担法律责任。2018年5月现代汽车工会、同年11月现代汽车及起亚工会进行了非法罢工。3起案件都遭到了公司的起诉。但结果都是暂缓起诉。这相当于检察机关给非法罢工提供了免罪符。此外，在野党正在推进工会及劳动关系调整法（工会法）第2、3条修正案，即所谓的“黄色信封法”。该法规定，即使因工会的非法罢工而造成损失，企业也要针对工会成员分别要求损失赔偿。很多人指出，罢工是团体行动，从中挑出个人造成的损失额实际上是不可能的。正因如此，财界才会反应激烈，认为“请求损害赔偿是阻止非法罢工的最后一张牌，只有这个办法才能挫败它”。 简而言之，现代汽车工会最终想在上级团体的政治罢工中充当陪衬，即使说是非法，也不会追究责任，因此可以毫无负担地参与。 高丽大学法学专门研究生院教授车振雅（音）反问道：“民主劳总的总罢工本身就是不合时宜的罢工形态。现代汽车管理层为了政权下台或反对福岛核污水，能做些什么呢?”韩国外国语大学法学专门研究生院教授李正（音）也大声喝斥：“很明显，政治罢工不是合法的罢工。” 民主劳总针对尹锡悦政府的劳动改革意志，从3日起由各产业工会轮流进行循环罢工。具有讽刺意味的是，手拿扩音器走上街头的他们自己，恰恰证明了自己是不能再推迟的“改革对象”。

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