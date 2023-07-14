朝鲜发动洲际导弹挑衅时，韩国国安会议长、常任委员长、事务处长正在海外出差. July. 14, 2023 07:49. . 朝鲜发射固体燃料洲际导弹的前天，为参加北约峰会正在立陶宛访问的尹锡悦总统通过视频召开了紧急国家安全保障会议。国家安保室长赵太庸和安保室第一次长金泰孝在立陶宛当地参加了此次会议，国内统一部、国防部长、国家情报院院长等齐聚龙山国家危机管理中心。总统在海外巡访中主持国安会会议尚属首次。 尹锡悦总统在立陶宛凌晨迅速召开国安会会议，对朝鲜挑衅表现出坚决的应对意志，这值得评价。但是，国家安保最高决议机构国安会的议长（总统）、常任委员长（安保室长）、事务处长（安保室第一次长）在海外通过视频连线与国内进行沟通的样子，确实显得生硬。此前，每当朝鲜挑衅时，政府都会根据其程度召开总统主持的国安会全体会议、安保室长主持的常任委员会、第一次长主持的情况检查会议等进行应对。很难认为这种应对的核心主体同时出国出差是件正常的事情。 安保室长和第一次长一同随行总统海外巡访已经不是第一次了。除了去年尹锡悦总统首次参加北约峰会时时任安保室长金圣翰留在国内外，每次巡访都像惯例一样持续进行。因为虽然以前政府没有发生过这样的事情，但是现政府上台后，在现有安保室的“国防安保第一次长、外交安保第二次长”编制中交换了一、二次长的业务，金泰孝不仅负责外交安保业务，还作为国家安全保障会议处长负责着危机应对业务。 当然，安保室为了不出现总统巡访的空白，应该具备了任务代理体制，在尖端安保通信时代，基于空间距离的沟通也不会受到影响。但是，如果朝鲜超越目前的武力示威挑衅，进行直接武力攻击或发生南北间偶发性冲突事件，不能排除指挥塔领导层同时不在导致体系混乱或责任争议的可能性。安保室的核心功能是考虑到最坏事态的危机管理和应对。新政府出台已经过了一年，现在应该重新讨论安保室功能和成员任务。

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