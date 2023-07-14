基准利率维持在3.5%……韩国银行今年连续4次冻结利率. July. 14, 2023 07:53. by 申亚衡记者、苏雪熙记者 abro@donga.com,facthee@donga.com. 韩国银行13日将基准利率冻结为年3.50%。继今年2月、4月、5月之后，连续4次做出了维持标准利率的决定。美国联邦储备系统（Fed•美联储）预计本月将追加上调利率，韩美之间的利率差距首次扩大到2%的可能性增大。 13日，韩国银行金融通货委员会在货币政策方向决定会议上，6名金融通货委员一致决定维持目前3.50%的标准利率。金融通货委员会表示：“虽然物价上涨率持续放缓，但预计在8月以后的相当长的一段时间内将超过目标水平（2.0%），主要国家的货币政策、家庭负债趋势等也有必要关注。” 韩国银行连续四次冻结利率后，市场普遍认为紧缩基调实际上已经结束。上个月消费者物价上涨率时隔21个月下降到2%左右，在物价压力有所缓解的情况下，没有理由非要提高利率，助长经济萧条和家庭负债的不安。 美联储26日（当地时间）决定实施“baby step”（基准利率上调0.25个百分点），如果韩美利率差距拉大到2.0个百分点，外国人资金流失和汇率不稳定的忧虑将会增大。但是13日，韩元兑美元的汇率因美国物价指标的钝化，出现了美联储紧缩忧虑减少的分析，比前一天暴跌14.7韩元，以1274.0韩元收盘。

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