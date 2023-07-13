韩国经济被挤出全球前10名……就这样萎缩下去吗？. July. 13, 2023 07:51. . 据统计，去年韩国的经济规模暂列世界第13位。韩国曾连续两年位居世界第10位，排名下滑了3个名次，被淘汰出“前十”。这是因为天然资源富国俄罗斯、巴西、澳大利亚的赶超。韩元贬值带来的汇率效果不小。但是，围绕韩国经济的国内外环境正在恶化，因此很难预测何时能再次进入前10名。 韩国银行去年适用市场汇率统计的韩国名义国内生产总值（GDP）为1.6733万亿美元，比前一年减少7.9%。相反，2021年排在第11至13位的俄罗斯、澳大利亚、巴西以美元换算的国内生产总值去年增加，超过了韩国的排名。2005年首次上升到第10位的韩国此后不断涨落，从2000年开始的2年间一直停留在第10位。 排名下降的直接原因是“王者美元”现象和韩元贬值。虽然以韩元计价的国内生产总值有所增加，但韩元价值下降了12.9%，换算成美元的国内生产总值减少7.9%。与此相比，超越韩国的国家石油、天然气、铁矿石等资源丰富，享受了国际价格上涨的溢价。 问题是，今后尽快回到前10名的可能性很低。国际货币基金组织对今年韩国经济增长率的预测为1.5%，仅为世界经济增长率预测2.8%的一半。随着中国经济持续低迷，甚至出现了陷入通货紧缩（物价下跌）泥潭的警告，很难期待下半年韩国出口的戏剧性恢复。再加上排名第14、15位的西班牙、墨西哥等国家的经济增长率将高于韩国，预计将达到2%左右。 中长期展望更加暗淡。由于低生育、高龄化导致可生产人口减少，预计韩国的潜在增长率将从2047年开始下降到负增长。即使人口减少，要想维持经济规模，也要大幅提高效率，但韩国的劳动生产率只有发达国家的一半以上。为了解决这些问题的劳动改革被“每周工作69小时”框架所束缚，连第一步都迈不开。 货币价值是反映一个国家经济现在和未来的晴雨表。这就是不能将排名下降归咎于汇率的原因。全球经济的集团化正在威胁自由贸易的最大受惠者之一韩国的经济基础。要更快、更多培养出能够抵御内外挑战的超差距技术、超一流企业。没有时间犹豫或退缩。

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