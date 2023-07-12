称韩国为"大韩民国"，威胁要击落美军飞机……警惕策动朝鲜. July. 12, 2023 07:57. . 朝鲜威胁要采取对抗美军侦察机“擅自侵犯”的对应行动，使紧张局势升级。朝鲜国防省发言人10日上午称美军侦察机侵犯了朝鲜领空8天，并提出“击落”。接着，朝鲜劳动党副部长金与正深夜又出面威胁，说美国侦察机再次侵犯了“经济水域上空”，要出动战斗机予以应对，“必然会发生令人震惊的事件”。金与正11日还对“大韩民国军方”说：“不要掺合我军和美军之间的问题。” 朝鲜威胁美军飞机，很可能是最近因军事侦察卫星发射失败而丢脸以来，为了寻找新的挑衅名分而进行的紧张激化策动。也有可能是由于美军战略资产的频繁出没而苦恼的处境下出现的生存计策。但据说，朝鲜声称“侵犯主权”的专属经济区上空与领空不同，被认定为飞行自由，是美国侦察机通常的飞行路线。朝鲜突然提出无理主张，甚至拿过去击落的事例进行威胁，这其中肯定还有别的用意。更何况，朝鲜以前公然向日本专属经济区内发射导弹，没有资格这样说话。 相比其惯用的威胁手段，朝鲜想要重新定义韩朝关系的意图更加明显。朝鲜没有使用原有的“南朝鲜”称呼，而是称为“大韩民国”，明确表示要把韩朝关系视为国家与国家之间的敌对关系。金与正10日把“南朝鲜傀儡军方”“大韩民国联合参谋本部”“大韩民国一伙”混在一起使用，11日则没有使用“南朝鲜”一词，只称“大韩民国”。最近现代集团会长玄贞恩准备访问朝鲜的消息传开后， 朝鲜甚至没有安排祖国和平统一委员会等对韩机构，而是让外务省出面予以拒绝。 如果朝鲜口称“大韩民国”，是在尊重对方的态度下产生的，那是一件值得高兴的事情，但是其意图却恰恰相反。过去，朝鲜总是强调“我们民族之间”。但在2019年朝美谈判破裂后，“民族”在朝鲜被抹去了。党书记处的对韩书记职务消失了，祖国和平统一委员会也消失得无影无踪。现在，不知道朝鲜会针对“敌对的外国”大韩民国进行怎样的挑衅和阴谋。必须严加警惕，进一步巩固防范态势。

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