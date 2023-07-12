看着在儿子面前变得和父亲一模一样的我. July. 12, 2023 07:57. by 崔智善 aurinko@donga.com. 从婴儿时期开始像分身一样养育的儿子的眼神不知从何时起变得陌生。光是看着就觉得生活充满的阳光般的微笑消失得无影无踪。儿子哭喊着说：“生活压抑着我。”虽然尽了最大的努力抚养孩子，但不知道从哪里开始出错了，想知道怎样才能帮助孩子。在忧郁的深渊里，儿子迷路了，父母却无能为力。 将于19日上映的电影《困在心绪里的儿子The Son》讲述了患有忧郁症的10多岁儿子和守护着他的父母的故事。饰演父亲彼得的演员休•杰克曼凭借该片在今年1月的第80届金球奖颁奖典礼上获得了最佳男主角奖提名。 美国纽约的当红律师彼得过着不用羡慕别人的生活。在宽敞的房子里和美丽的妻子一起生活，两人之间还有刚出生的婴儿。不仅在公司得到认可，还得到了政界的邀请。 看似完美的他的日常生活因前妻抚养的10多岁儿子尼古拉斯（泽恩•麦格拉思饰）出现问题而动摇。尼古拉斯每天以上学为由离家出走，但事实上已经旷课了两个月，整天在公园徘徊。尼古拉斯以不想和母亲凯特（劳拉•邓恩饰）住在一起，而“要和爸爸一起生活”为由搬到了父亲的家里，但病情却越来越严重。彼得催促儿子说“毫无困难地长大的你到底有什么问题”，并努力理解他的心情。但是得到的回复是儿子对离婚父母的埋怨。彼得厌恶小时候抛弃家人只追求成功的父亲，梦想着“想成为好爸爸”，但似乎成了失败者，所以一起崩溃了。 杰克曼生动地演绎了面对孩子忧郁症的父亲的困惑和无助感。据说，他给担任导演的弗洛莱恩•泽勒发送电子邮件表示“非常想出演这个角色”。 电影由剧作家泽勒导演的《家族三部曲》中的第二部被拍成电影。2021年制作成电影的《困在时间里的父亲The Father》讲述了患有痴呆症的父亲和女儿的故事，主演安东尼•霍普金斯获得了奥斯卡最佳男主角奖。在三部曲中，《The Mother》还没有被拍成电影。泽勒导演表示：“（这部电影）是关于罪恶感、家人之间的纽带感，最终是关于爱的电影”，“我想扩大关于精神疾病的对话范围。”

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