北约秘书长：“中国威胁周边国家……这是北约邀请亚太四国出席的原因”. July. 12, 2023 07:57. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 在北大西洋公约组织（北约）向欧洲北部地区扩张势力、全方位压迫俄罗斯的情况下，北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格表示，为了牵制中国，将把影响力扩大到亚太地区。 斯托尔滕贝格在北约峰会前一天的当地时间10日在向美国外交专刊《外交事务》的投稿中表示：“两个独裁政权（俄罗斯和中国）正在相互亲近，自由民主阵营也应该齐心协力。在美国和欧洲同盟北约峰会上邀请亚太地区的韩国、日本、澳大利亚、新西兰首脑，也是因为这个原因。” 斯托尔滕贝格在投稿中表示：“北约不把中国视为敌人。我们应该为应对核扩散、气候变化等全球性问题进行合作。中国没有批判俄罗斯入侵乌克兰，反而加强了与俄罗斯的军事、外交、经济合作。”他还批评说，中国试图掌握北约成员国重要的供应网和基础设施，中国的高压性对外行动和压迫性国内政策挑战了北约的安全、价值和利益。 他似乎意识到了韩国等亚洲国家，指出“中国正在威胁周边国家。我们不能为了经济利益而出卖安保。”据分析，北约也暗示将与美国一起站在“牵制中国”的路线上。 就乌克兰加入北约一事，他表示：“在此次北约峰会上，将首次举行北约和乌克兰在同等地位上讨论安全问题的会议。所有北约盟国一致认为，与俄罗斯的意愿无关，乌克兰将成为北约成员国。”

한국어