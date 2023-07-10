异质存在之间的共生. July. 10, 2023 07:58. . “我们不是一体，而是通过一起生活而存在的。”―出自唐娜•哈拉维的《伴侣物种宣言》中 生物学家兼女权主义理论家唐娜•哈拉维的书《哈拉维宣言文》中包含了她发表的两种宣言。这是打破西方理性中心主义导致的二分法界限的《赛博格宣言》和强调异种之间共进化的《伴侣物种宣言》。两个宣言都涵盖了广泛的领域，展现了惊人的融合性思考，这似乎与作者通过这本书最终追求的“结缘”和“共存”的概念相吻合。“重要的是超越不可还原的差异而形成的沟通”，我们主张“在成为彼此伴侣的历史上，应该改造（restructure）肉体，革新（reform）生命的密码”。 但是当我开始读这本书的时候，我参加了在首尔乙支路一带举行的首尔同性恋者文化庆典。在下达酷暑警报的炎热天气中，与参与者一起行进的过程中，反复听到了反对同性恋示威者的激烈呐喊。因为首尔市不允许使用首尔广场，所以不得不转移场所进行的活动中也毫无例外地遇到了厌恶势力。 那一瞬间，我突然想起读过的书的内容，不禁怀疑即使在同一物种内也如此蔓延着敌对情绪和不理解，那么身体和语言不同的物种又如何能够完全理解和尊重彼此。这难道不是从一种思考实验中得出的理想和伦理梦吗？后来读了书剩下的部分，感觉思想逐渐转变。理解了异质性存在之间的共生，与其说是选择或协议事项，不如说是进化和生存的条件。发展和存在是从包容差异的接受态度开始的。而且包容不是为了达成，而是要随时以这个过程为目的。

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