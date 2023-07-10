国际原子能机构总干事格罗西：“机构的报告，专家们没有科学上的异议”. July. 10, 2023 08:00. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 国际原子能机构总干事格罗西（照片）就国际专家在福岛核电站污水综合报告制定过程中存在分歧的路透社报道表示：“只有一位专家提出了政治见解。在国际标准、科学和技术方面，内部完全没有意见。”他强调：“没有一位专家对我说不同意。没有异议。”他还强调：“国际原子能机构的报告是我的责任。我完全确信报告的内容。” 格罗西8日在访韩期间接受《东亚日报》采访时表示：“（国际原子能机构报告）不是协议或意见的问题，而是技术领域。” 就共同民主党代表（党首）李在明向政府提出“要求国际原子能机构总干事让日本无限期推迟排放核污水”一事，格罗西明确表示：“国际原子能机构的介入仅限于技术层面。不能介入韩日之间的政治讨论。”他表示：“韩日政府间可以讨论任何问题。”对于国民力量党“将研究韩国人力常驻国际原子能机构日本办事处的方案”，他表示：“将与韩国政府进行讨论。” 对于部分人主张日本介入了国际原子能机构综合报告的制定过程，格罗西断然否认。他说：“报告完全是由国际原子能机构制定的。”对于韩国国内出现反对排放核污水的声音，他表示：“如果是正当的担忧，不仅可以同韩国国内的政治团体，还可以同媒体和示威队进行对话。如果进入侮辱性领域，（这种对话）毫无意义。” 对于“发生地震时可能会出现核污水泄漏”的指责，他表示：“把装有福岛水（核污水）的储存罐放在有地震危险的地方更危险。”

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