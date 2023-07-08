韩国政府：“日本核污水排海10年后，相当于平时十万分之一的氚将流入韩国附近海域”. July. 08, 2023 08:00. by 高道艺记者、申圭镇记者 yea@donga.com,newjin@donga.com. 韩国政府表示，如果日本排放福岛第一核电站用地内的污水，10年后抵达济州东南侧韩国海洋的放射性物质——氚的浓度将达到2021年韩国海域氘浓度的十万分之一。 国务调整室长方文圭（音）7日在政府首尔大楼举行记者招待会，公开了包含“核污水排放对韩国的影响微乎其微”等内容的政府《科学和技术研究报告》。2021年8月日本宣布排放计划后，韩国政府就自行开始着手安全性研究，今年5月访问福岛核电站现场，对核心设备进行检查后，当天发表了韩国方面的研究报告。 韩国政府在报告中认为，污水排海4-5年后，将有微量的氚流入济州附近海域。据分析，排海10年后，济州东南方向100公里处海上的氚浓度将达到每立方米0.000001贝克勒尔左右。政府表示：“这是2021年测定的我国海洋平均氚浓度（每升0.172贝克勒尔）的10万分之一。” 韩国政府的结论是，除氚以外的62种放射性物质可以通过日本东京电力的净化设施“多核素清除设施（ALPS）”充分净化。政府报告中表示：“（东京电力）在2013年至2022年间每年对经过ALPS的污染水的62个核元素浓度进行了分析。分析结果显示，随着“多核素清除设施”的性能趋于稳定，自2019年5月以来没有出现超过‘排放标准值’的情况。” 韩国政府表示，还准备了地震等导致核污水处理设施电源关闭或设备发生故障时防止核污水向海洋排放的控制装置。韩国政府的结论是，在日本东京电力公司排放污水之前，至少要经过8个阶段检查放射性物质数值，并随时可以停止排放超过“标准值”的污水。 韩国政府表示，经过讨论，已向日方转达了“缩短净化设施过滤器的检查周期”“对5种放射性核元素的追加测定”“评估并公开居民辐射剂量”等安全排放的劝告内容。 韩国政府表示：“如果按照计划遵守核污水处理计划，就符合国际排放标准和目标值。将持续确认计划是否正常执行。”韩国政府正在讨论为日本的原子能规制委员会和原子能安全委员会之间共享情报而设立“热线”的方案。 对于国际原子能机构关于日本核污水排放计划科学安全的最终评价报告，韩国政府表示：“在原子能安全领域是长期具有专业性和代表性的权威机构，韩国尊重报告内容。”

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