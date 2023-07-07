拜仁队将派队医到首尔为金玟哉进行体检……金玟哉转会拜仁进入倒计时. July. 07, 2023 08:05. by 金正勋记者 hun@donga.com. 金玟哉（27岁•那不勒斯队）结束在基础军事训练所的军事训练后，转会到德甲豪门拜仁慕尼黑队的可能性越来越大。 进入忠清南道论山市陆军训练所接受为期3周的基础军事训练的金玟哉在6日结束结业仪式后出所。金玟哉在2018年雅加达-巨港亚运会上作为中后卫出战，帮助韩国足球代表队夺冠，得到了兵役优惠。他在今后的34个月里作为体育要员服役，完成544个小时的志愿活动后，将结束兵役义务。 随着金玟哉解决军队服役问题，其转会拜仁队的速度似乎加快了。去年夏天转会意甲那不勒斯队的金玟哉作为中后卫表现活跃，为球队时隔33年再次登上意甲冠军宝座起到了核心作用，并被选为2022~2023赛季意甲最佳防守球员。得益于这样的活跃表现，金玟哉得到了英超（EPL）曼联队和拜仁队等欧洲顶级俱乐部抛出的“橄榄枝”。 拜仁队的动向也给金玟哉去拜仁队的可能性增加了力量。从拜仁队派来的队医在金玟哉离开训练所后，立即在首尔对他进行了体检。熟悉转会市场的一位相关人士表示：“考虑到夏季休赛季期间金玟哉要进行基础军事训练等，日程较多，因此经纪人向拜仁队方面提出了相关要求，拜仁队破例向首尔派遣了队医。”通常情况下，球员会访问俱乐部进行入队体检，但拜仁队考虑到金玟哉的日程安排，在其出所当天将球队队医派往韩国，表现出了积极性。如果体检测试没有问题，只要在合同上签字，金玟哉就可以转会到拜仁队。 拜仁队等球员在合同上签字后，只要按照解约金（最低转会费）条款向那不勒斯支付转会费，转会程序就将结束。《天空体育》德国版报道说：“拜仁队将在几天内向那不勒斯支付金玟哉的买断金额5000万欧元（约707亿韩元）”，“金玟哉将以年薪1200万欧元（约170亿韩元）为条件，到2028年为止与拜仁队签订5年的合同。”金玟哉方面的相关人士表示：“在进行体检后，将在国内讨论剩余的合同细节等，并好好休息”，“预计7月中旬出国。”应那不勒斯俱乐部“不要与媒体接触”的要求，金玟哉当天没有发表结束基础军事训练的感想和转会相关的立场。 此前，被公认为欧洲足球转会专家的法布里奇奥•罗马诺表示：“金玟哉和拜仁队就转会相关的核心部分达成了协议，金玟哉已经做好了离开那不勒斯队的准备”，“球迷们只要等到公布结果为止就可以了。”意大利足球俱乐部也表示，“那不勒斯队为了代替已确定转会的金玟哉，正在集中精力引进亚特兰大队的后防新星乔尔乔•斯卡尔维尼。”

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