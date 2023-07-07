徒步穿越潜水桥……盘浦大桥将转变为汉江上第一座步行桥. July. 07, 2023 08:06. by 史智远记者 4g1@donga.com. 首尔市计划把盘浦大桥下端潜水桥打造成汉江首座步行专用桥，将实施设计征集活动。 首尔市6日表示，为了把潜水桥改为步行专用桥，并建设市民休闲文化空间，将实施企划设计征集活动。这一公开招募是根据今年2月市政府发表的《城市、建筑设计革新方案》进行的，计划首先通过公开征集设计，接受设计内容和规模及工程费提案后制定事业计划。 征集申请从7日起到8月29日为止，可以在市设计征集网站（project.seoul.go.kr ）上进行。征集结果将于9月13日公布，首先经过审查，将分等级选定8部作品。首尔市计划向他们支付同样的补偿金，明年通过地名设计征集，选定其中一组优先协商对象执行基本设计劳务。 把潜水桥转变为步行专用桥，是吴世勋市长“大汉江项目”的核心战略之一。首尔市曾表示，为了打造“便于移动的汉江”，将在2026年之前将潜水桥转变为步行专用桥，并建设成可以散步和欣赏电影等的休闲空间。首尔市相关人士解释说：“潜水桥在汉江桥梁中长度最短，高度最低。拥有盘浦大桥的屋顶和阴凉处，离汉江水面很近，作为休闲文化空间潜力很大。” 要想参加征集，必须提出潜水桥上部空间和南、北端连接路线的设计及相关工程费用。另外，如何将附近地区和水上空间连接起来，也必须包括在设计中。

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