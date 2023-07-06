“李康仁将以311亿韩元转会PSG……只剩下签字环节”. July. 06, 2023 07:49. by 金培中 wanted@donga.com. 欧洲媒体报道说，李康仁（23岁）即将转会法甲巴黎圣日耳曼队（PSG）。 西班牙媒体《马卡报》4日（当地时间）报道说：“李康仁目前的所属球队皇家马洛卡（西班牙）和PSG就李康仁的转会达成了协议。很快李康仁就会在合同上签字。”法国媒体《巴黎人报》当天也报道说：“如果没有反转，李康仁将加入PSG。” 据《马卡报》透露，李康仁的转会费为2200万欧元（约311亿韩元）。这一数字可以排在马洛卡队史转会费收入第2位。排在第一位的是2004年向巴塞罗那（西班牙）出售“猎豹”萨穆埃尔•埃托奥时获得的2700万欧元（约382亿韩元）。 如果成功转会PSG，李康仁也将获得巨额资金。因为转会费的20%即440万欧元（约62亿韩元）将归李康仁所有。马洛卡队于2021年8月在没有转会费的情况下引进了与巴伦西亚（西班牙）解约的李康仁。西班牙媒体《体育报》表示：“当时李康仁签订了合同，放弃在马洛卡队获得的奖金，取而代之的是，自己将获得今后转会到其他球队时产生的部分转会费。” 为参加A级比赛（国家对抗赛）于上月7日回国的李康仁目前正在国内进行训练。最近在社交媒体上还公开了李康仁在职业足球K1联赛首尔FC队的训练场京畿九里GS冠军公园脱掉上衣进行训练的样子。《马卡报》表示：“已经通过PSG医学测试（体检）的李康仁为了签约，将于本周内前往法国巴黎。” PSG虽然在上个赛季获得了联赛冠军，但是在欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛16强中败给了拜仁慕尼黑（德国），被淘汰出局。在2023~2024赛季即将到来之际，今年夏天球队正在积极引进多名有实力的球员。据悉，PSG与包括李康仁在内的卢卡•埃尔南德斯（拜仁慕尼黑）、曼努埃尔•乌加特（体育）、马尔科•阿森西奥（皇家马德里）、谢尔•恩多尔（本菲卡）、米兰•什克里尼亚尔（国际米兰）等球员达成了转会协议。

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