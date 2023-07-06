自营业者-归农者开始“第二人生”……购买Porter与Bongo轻卡的60多岁人群. July. 06, 2023 07:50. by 具特敎 kootg@donga.com. 据统计，今年上半年（1~6月）购买新车增幅最大的年龄段是60岁以上。据分析，这是因为为了小资本创业而购买Porter或Bongo等商用车的退休者较多。 5日，据“Carisyou”数据研究所透露，对今年上半年各年龄段的新车登记数量进行分析的结果显示，60岁以上人群购买的车辆为14.4793万辆，比去年同期增加了34.2%。在所有年龄段当中增幅最大。其后依次为50多岁（25.1%）、40多岁（10.8%）、30多岁（8.6%）、20岁以下（7.2%）年龄段。 这被认为是退休后开始“第二生活”的60岁以上人口增加所带来的影响。实际上，上半年60辆购买最多的新车是现代汽车Porter轻卡，为1.114万辆。现代汽车的Grandeur（1.038万辆）和起亚Bongo（5797辆）紧随其后。在70多岁人群中，则依次是波特（2554辆）、Grandeur（2294辆）、Bongo（1383辆）。 汽车业界相关人士解释说：“Grandeur在50、60多岁人群中成为了畅销车”，“除了Grandeur之外，退休后开始个体营业或归农时购买Porter或Bongo的情况正在增加。” 上半年，随着环保车大受欢迎，混合动力车的销量也大幅增加。从各燃料新车登记数量来看，混合动力车为15.1108万辆，同比增加了42.9%。电动汽车和汽油车分别增加了13.7%和13.6%。相反，柴油车则减少了3.8%。 在进口车品牌中，德国宝马售出3.8109万辆，在上半年销量中最高。德国的梅赛德斯-奔驰（3.5407万辆）和奥迪（9636辆）分列第二、三位。

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