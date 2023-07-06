电线杆、指甲下的刺、石头、杀手规制，光靠嘴是吃不饱的. July. 06, 2023 07:46. . 韩国政府前天在下半年经济政策方向会议上，把阻止企业投资的决定性规制称为“杀手规制”。会议上表示，哪怕只有几个，也要找出让企业根本无法投资的规制，尽快予以消除。昨天，国务调整室主持成立了“改善杀手规制”的相关部门工作组。虽然没有具体提到什么规制是杀手规制，但表明了下半年将加快规制改革速度的强烈意志。 但事实上，人们担心，规制改革此次是否也只是热闹的口号。不分保守与进步，历届政府从上台初期起就提出了打破限制为主要国政课题，但很多情况下都虎头蛇尾。李明博政府的“电线杆”、朴槿惠政府的“指甲下的刺”、文在寅政府只剩下“红旗”等口号。虽然其后都高呼废除规制，但都出现了越到政权后半期、新实施的规制就越多的奇异现象。 现政府也从上台初期起将规制称为“沙袋””鞋子里的石子”等，强调了规制改革。但是，允许远程诊疗等规制缓解寸步难行，企业现场感受到的不合理规制仍然随处可见。大韩商工会议所追踪规制缓解推进经过的结果显示，在4年前尖端产业领域被指出需要改善的规制事项中，到今年4月为止得到改善的比率仅为9%。 历届政府的规制改革失败是因为执政后遇到各种问题，丧失了规制改革的意志和动力。未能超越公务员社会根深蒂固的规制万能主义也是个问题。官员们为了行使权力，量产了新的规制，滥发行政指导等“影子规制”，阻碍了企业的发展。 为了尽快摆脱1%的低增长泥潭，通过全面放宽限制来吸引企业投资、拉动增长才是现实的解决方法。有必要选择只在必要的部分适用最低限制，把正面规制全面改为负面规制。为了急需的规制改革立法，与在野党协商和说服的努力也不能懈怠。为了成功进行规制改革，政府要在任期内表现出强烈的实践意志。光用华丽的辞藻是无法完成规制改革的。

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