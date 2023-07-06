平均年龄75岁的江陵“八位姐姐”愉快的电影挑战记. July. 06, 2023 07:48. by 崔智善 aurinko@donga.com. 这里有愉快的八位“姐姐”。平均年龄75岁的她们是住在江原江陵旧市中心明珠洞的邻居。短则35年，长则70年生活在明珠洞的她们以村里的宅旁地栽培课为契机聚一起。在考虑能一起学习的是什么时，用手机开设了拍照课程。刚开始奶奶们说“真没面子”，只拍了很多花的照片，但每周都会作为作业自拍。对照片有自信的奶奶们更进一步挑战了视频拍摄。讲述愉快明珠洞奶奶们的日常生活和电影拍摄过程的纪录片《小庭院》将于12日上映。电影先前在5月的首尔国际老人电影节上上映，受到了好评。 4日，在首尔广津区乐天影院建国大学入口店举行的记者恳谈会上，担任导演的李•马里奥表示：“在制作作品的过程中，我苦恼了20、30年后会过什么样的生活。希望观众们一边看电影，一边思考一下自己上了年纪后想要过什么样的生活。” 李导演和明珠洞老奶奶们第一次通过拍照课结下了缘分。照片展示会结束后，有人提议尝试新的东西，并挑战了电影制作。在亲自拍摄的自拍视频中，到处都出现了“希望爷爷亲自准备晚饭吃”的可爱抱怨声和女儿抱怨“早知道不嫁了，和妈妈一起生活了”等让人微笑的场面。 文春姬（77岁）、金喜子（77岁）、金惠淑（78岁）、崔顺男（76岁）老奶奶出席了当天的试映会。文奶奶笑着说：“以前连电影都不看的我们拍摄电影很开心。是制造各种回忆的美好时光。”

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