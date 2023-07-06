收入越高，婴幼儿私教育补习班费用支出越猛. July. 06, 2023 07:50. by 姜宇锡记者 wskang@donga.com. 有分析认为，在高考中围绕“杀手题”的争论持续不断的情况下，收入越高的阶层补习班的支出就越大增。据分析，由于把子女送到高价英语幼儿园、补习班等，课外辅导费负担加重。 新韩信用卡5日通过顾客的补习班销售额和自身收入模型推测值进行分析的结果显示，4月至5月人均补习班支出比2019年同期增加了约25.8%。收入前20%阶层的人均补习班支出比4年前增加29.0%。收入前20%-40%和40%-60%分别增加20.3%和17.7%。调查显示，收入水平越高，补习班支出增加率也越高。 越是高收入阶层，补习班的支出就越多。据分析，这是因为高价英语幼儿园等婴幼儿子女的课外辅导费支出负担。4月-5月全体补习费中收入前30%的顾客比重为57.6%，比2019年（51.5%）增加了6.1个百分点。这与同期中位40%的顾客比重从34.8%下降到32.7%，下位30%的顾客比重从13.7%下降到9.8%形成鲜明对比。 此外，共同民主党议员闵亨培（音）从教育部得到的资料显示，以去年6月底为准，745所面向幼儿的英语补习班中，约54.6%（407所）的月学费为“100万韩元-200万韩元”。月学费在200万韩元左右的补习班比率为4.56%（3家）。

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