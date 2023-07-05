越南禁止上映电影《芭比》……“出现中国单方面主张主权的场面”. July. 05, 2023 07:50. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 与中国就南中国海主权问题发生争议的越南以出现中国单方面主张拥有主权的场面为由，禁止上映美国好莱坞电影《芭比》。 据路透社3日报道，越南当局禁止上映计划于21日上映的华纳兄弟的新作《芭比》，并表示：“因为这部电影反映了‘九段线’的形象。”目前，主要电影院关于上映《芭比》的日程已全部消失。 “九段线”是中国在南中国海以U字形态划定的9条虚拟警戒线。中国单方面划定界线后，主张这里是本国领海，并与越南、菲律宾、马来西亚、文莱等国家发生了摩擦。中国不仅禁止这些东南亚国家船舶的渔业，还陆续推进建设人工暗礁，将其打造成军事基地的工作。 2016年荷兰海牙的国际常设仲裁所以“国际法上没有根据”为由，对中国做出了败诉判决，但中国却无视这一判决。越南在帕拉塞尔群岛（中国称西沙群岛）、斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）等问题上，与中国发生了比其他国家更激烈的矛盾。 越南还以同样的理由，去年3月禁止上映汤姆·赫兰德主演的电影《神秘海域（Uncharted）》、2021年澳大利亚电视剧《松树谷（Pine Gap）》、2019年梦工厂的动画片《雪人奇缘（Abominable》等。但是，《芭比》的哪个场面中出现“九段线”、这部电影是否投入中国资本等，目前尚未公开。 《芭比》是一部讲述美泰公司著名玩偶芭比寻找真正自我的旅程的电影。演员玛格特·罗比和瑞恩·高斯林担任主演。由执导《小妇人》的格蕾塔·葛韦格导演执导。

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