统一部陷入认同感困境……在脱胎换骨之前，先制定发展蓝图. July. 04, 2023 07:52. . 统一部人心惶惶。据说，气氛比去年尹锡悦政府上台前内部好一阵子谈论废除统一部还要忐忑不安。某官员吐露道：“以前提到废除统一部的时候，只要阻止公司（统一部）消失，还是能看到路。现在好像道路被切断了。” 统一部网站上记载的统一部“任务”如下。“负责统一及南北对话、交流、合作、人道援助相关政策的制定，分析朝鲜局势，统一教育和宣传，此外还掌管与统一相关的事务。”这也是《政府组织法》第31条规定为统一部部长的任务的内容。 统一部之所以人心惶惶，是因为这种认同感正在动摇。6月29日被提名的统一部部长候选人金暎浩在宣布提名后表示：“将本着原则履行朝核问题。”尹锡悦政府首任统一部部长权宁世在就职演说中表示，“计划无条件与朝鲜展开合作”。但“对朝强硬派”金暎浩在提名第一天就提出了“原则”。意思是说，将针对朝鲜人权问题，采取超强硬施压措施。统一部此次任命“美国通”外交官员为“人权专家”。连总统室统一秘书也被更换为不是统一部出身的人物后，统一部内部出现了“对现有统一部的作用不信任”的说法，增加了不安感。 给这种令人不安的气氛火上浇油的是尹锡悦总统2日发出的信息。尹总统表示，“此前统一部起到了对朝援助部的作用。这样可不行”，公开要求统一部脱胎换骨。总统室相关人士表示：“确实，对于统一部对朝鲜挑衅袖手旁观只盼着对话的惯性行为，总统感到不舒服。总统的信息反而是‘降了调门的’。”另一名相关人士表示：“统一部将面临接近解体程度的改组。” 事实上，“统一部无用论”的说法并不是一两天的事情。特别是，每当南北关系陷入僵局时，政府内外都会对南北交流合作具有认同感的统一部进行指责。因此，要想摆脱“无用论漩涡”，确实需要重新确立统一部的认同感。朝鲜明目张胆地提高核威胁程度，像赛马一样只盼着对话也是很困难的。 统一部内部也出现了对这种变化的必要性有同感的说法。不过，不满和不安的声音更大也是事实。从“是不是冲着统一部爆发了对朝鲜的不满”的怀疑中，甚至出现了“一直以来为韩朝关系做出贡献的统一部，感觉其存在本身遭到了否定”的自愧感。 最终问题在于计划和速度。个人改善体质时，也需要事前计划和灵活的速度调节。更何况1969年成立的统一部，这个庞大的组织又该怎样呢？在没有内部共享缜密方向的情况下，如果先打上“问题组织”的烙印，就会引发不必要的内部反抗。 要想改善统一部体制，改变认同感，金暎浩首先要制定周密的路线图。在此过程中，与内部成员进行积极的事前交流也是应有之义。

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