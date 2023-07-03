“在家做杂烩菜”，在巴黎十分受欢迎的K食品. July. 03, 2023 07:35. by 趙은아 achim@donga.com. “在家里做烤肉和辣椒酱炸鸡吃。今天紫菜和海藻类十分新鲜，所以买了很多。” 上月30日（当地时间），在法国巴黎卢浮宫博物馆地下展览馆卡鲁泽尔馆。在“2023巴黎K-Food Fair”正如火如荼举行的这个地方见到的爱尔兰人尼基•弗拉纳根（音）在购物篮里装满紫菜、方便面等韩国食材和简便食品，并做出了上述表示。韩国农水产食品流通公社（aT）巴黎分公司从当天开始举行了为期两天的活动，法国人和来自世界各地的游客齐聚一堂，参加了品尝韩国料理、制作生拌菜等体验活动。 法国主妇罗莎•尼奥斯贝拉说：“在韩人超市买材料做紫菜包饭和杂烩菜吃”，“我喜欢芝麻和香油的香味。”也就是说，韩餐从餐厅深入到了欧洲家庭的厨房。 韩国食品出口企业Samjin Globlanet组长朴贤厚表示：“新型冠状病毒感染症（COVID-19）期间家常便饭的需求增加，由于K电视剧、K-POP热潮，韩食备受瞩目，欧洲人也在家里做韩食吃。”因此，在韩国的贸易逆差扩大的情况下，农食品的部分品种仍然呈现出明显的出口增长趋势。据aT透露，今年1~5月方便面、酒类、辣椒酱的出口额分别比去年同期激增了74%、61%和45%。 欧洲企业为了适应日益增长的韩食需求，还制作了韩食食谱视频。荷兰亚洲食品进口企业比格利•科珀曼的代表西尔万•莱宁解释说：“将亲自制作的韩食食谱视频翻译成20多种外语后上传到YouTube上。” 农林畜产食品部部长郑黄根（音）在韩食交流会最后一天来到现场，他表示：“将匹配出口企业和买家，进一步支援家乐福等当地知名流通企业的入驻，积极支持K食品顺利进军欧洲市场。”

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