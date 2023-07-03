175万名家庭贷款者“收入不及本息偿还额”. July. 03, 2023 07:36. by 金秀妍记者、宋慧美记者 syeon@donga.com,1am@donga.com. 在工厂做临时工的金某（22岁）不久前怀孕，为了补充不足的生活费，贷款了3200万韩元。信用度较低的他除了主要交易银行以外，从其他银行获得的贷款就有4个。金某说：“月收入250万韩元中，有70万韩元用于还债”，“虽然加班加点勉强支撑着，但是担心一旦工作中断的话，生活会遭受很大的困扰。” 为了偿还大流行时期急剧增加的债务，连最低限度的生计都难以维持的人接近300万人。其中175万人即使投入全部收入也无法偿还本息偿还额。最近随着家庭贷款滞纳率的上升，金融的不安正在加大，在这种情况下不得不勒紧裤腰带的消费状况可能会进一步推迟下半年（7~12月）的经济恢复。 2日，据韩国银行向国会企划财政委员会所属共同民主党的梁庆淑议员提交的资料显示，以今年3月末为准，国内家庭贷款者人数为1977万人，贷款余额为1845.3万亿韩元。虽然贷款人数和贷款余额分别比去年年末减少了4万名和15.5万亿韩元，但减少率分别只有0.2%和0.8%。 据调查，全体贷款者的总负债本息偿还比率（DSR）为40.3%。也就是说，以今年第一季度末为准，国内家庭贷款者平均每年收入的40%用于偿还债务。 特别是175万名家庭贷款者的本息偿还额与收入相同或更多。DSR超过100%的人占全体贷款者的8.9%，自2020年第三季度（7.6%）以后呈增加趋势。 包括DSR70%以上区间在内的贷款人数增加到了299万人。通常当局和金融机关等认为，如果DSR超过70%，除了最低生活费外，大部分收入都要投入到本息偿还上。也就是说，约300万名贷款者为了偿还债务，生活陷入了困境。他们获得的贷款在全体贷款余额中所占的比重也达到了41.4%。 梨花女子大学经济学系教授石炳勋（音）指出：“韩国的家庭负债规模已经达到了极限”，“贷款质量也在迅速恶化，因此要制定防止金融亏损、将弱势群体的损失降到最低的精巧对策。”

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