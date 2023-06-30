佩迪填补鲁钦斯基留下的空缺，NC队的成绩有望恢复起色. June. 30, 2023 07:55. by 李憲宰 uni@donga.com. 到去年为止，职业棒球NC队的王牌是德鲁•鲁钦斯基。从2019年开始到去年为止的4年间，鲁钦斯基共参加了121场比赛，取得了53胜36负、平均责任失分3.06的成绩。2020年带领NC队首次获得韩国大赛（总决赛）冠军的他，以国内联赛的活跃为跳板，从今年开始在美国职业棒球大联盟（MLB）奥克兰运动家队效力。但是NC队对鲁钦斯基的空白并不感到遗憾。因为直到去年为止，在MLB华盛顿国民队担任专职首发的埃里克•佩迪正在填补鲁钦斯基离开留下的空缺。 今年首次登上韩国舞台的佩迪在28日与斗山队的比赛中首发出场，并以6局1个被安打、1个四坏球上垒、6个脱三振、无失分的成绩带领球队以4比1取得了胜利。截止到前一天，遭遇5连败的NC队凭借“新王牌”佩迪的好投结束了连败。当天成为胜利投手后取得赛季个人第11胜（1负）的佩迪将平均责任失分降低到了1.61，在多胜和平均责任失分领域都位居第一。因前臂肌受伤而错过一次出场轮换后，佩迪在回归的首场比赛中就取得胜利，对此他表示，“取得这样的成绩是我作为棒球选手的梦想和目标”，“多亏了NC队的所有队友和工作人员。最想的是将1分左右的平均责任失分维持到最后。我对现在的记录感到自豪，也产生了欲望。” 佩迪当天直到第5局1人出局为止，完美地阻止了斗山队的击球阵容。虽然让梁锡焕击出了第一个安打，但是却以非安打打处理了后续两名击球手。在第6局失掉第一个四坏球上垒后，因传球失误而遭遇的1人出局1、2垒有人的危机中，利用连续三振让对方的击球书许景民和金在奂出局，摆脱了危机。佩迪当天在最高时速153公里的快球上投出了外切快速球、变速球、曲线球等多个变化球。对于佩迪作为国内联赛最佳投手顺利前行这一点，NC队的接球手朴世赫解释说：“因为没有一个球是直直的过来的，他投出的球有很多变化。” 佩迪代替大部分强速球投手投出的四缝线直球，投出了下坠球。将时速调整为143~153公里后投出的下坠球上下移动都很好。朴世赫表示，“即使是时速150公里的快球，只要进入中间就会被击中。但是佩迪的下坠球运行轨迹很好，控球也很好。”根据投球分析，当天佩迪投出的79个球中曲线球最多，达28个。其中，虽然有垂直下降的普通曲线球，但也有MLB流行的“Sweeper”（侧向移动的变形滑行曲线球）。 佩迪在2014年MLB新秀选拔中，以首轮第18顺位加盟华盛顿队，直到去年为止，佩迪一直是华盛顿队首发阵容中的一个轴心。他还是2019年华盛顿队夺得世界大赛冠军的成员。他的MLB总战绩是102场比赛21胜33负，平均责任失分5.41。佩迪在上个赛季结束后成为了自由签约选手（FA），但MLB其他球队对他没有表现出多大兴趣。因为虽然是华盛顿队的第5先发选手，但失败（13负）场数是胜利（6胜）场数的2倍以上，而且耐用性也有疑问。经常遭遇严重伤病的佩迪一个赛季的最多局投球数仅为2021年创下的29场比赛133又3分之1局。虽然是首发投手，但他平均每场比赛未能投满5局。 佩迪进入外援市场后，包括NC队在内的几支国内球队都加入了引进他的激烈竞争。他的经纪人斯科特•博拉斯方面表示：“NC队最先提出了引进提议，经过协商后球员决定加入。”

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