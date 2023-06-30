“全贤姬监查”引发冲突……“主审跳过”vs “自檀君以来最多人浏览”. June. 30, 2023 07:57. by 赵权亨记者 buzz@donga.com. 29日，在国会法制司法委员会上，在野党和监查院就前国民权益委员长全贤姬的监查报告批准过程发生了正面冲突。共同民主党议员们对监查报告全贤姬监查主审赵恩锡（音）监查委员的阅览栏空白一事提出了“跳过”的疑惑。相反，监查院事务总长柳炳浩（音）针锋相对地表示：“赵监查委员阅览后也是没有按下阅览按钮就进行了批准。” 共同民主党议员金宜谦表示：“从监查委员栏来看，主审监查委员的阅览栏被处理为空白。是不是因为此次事件存在问题，（赵监查委员）才没有按下阅览按钮？”对此，柳炳浩表示：“74年来，所有委员都按了，只有他一个人为什么这样，对按钮持消极态度。这是自檀君以来浏览次数最多、唯一一个没有按的人。” 柳炳浩还对赵恩锡批评称：“（报告）只删除了全前委员长致命的重罪相关事项。”他表示：“（赵监查委员）向职员们施压、强迫，嘱咐他们修改没有讨论的事实和与事实关系相违的部分，欺骗了他们。这本身就是犯罪。”对此，共同民主党议员金英浩认为是“傲慢自大”。这一过程中，在野党议员和柳炳浩的声音也越来越大。 监查院院长崔载海也回答说，赵监查委员跳过阅览没有问题。他说：“我认为，确认主审阅览权是否与原案相符的权限，在所有委员都看过（报告）的情况下，事务处认为得到了充分的反映。”此外，对于共同民主党议员朴范界提出的“去年10月在监查过程中委托对全前委员长进行调查是个问题”的提问，崔载海答道：“全前委员长因为在资料上不合作，甚至提到了妨碍监查罪，要求了进行调查。”

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