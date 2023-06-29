一场比赛2个本垒打-10个脱三振……不愧是大谷翔平. June. 29, 2023 07:53. by 任寶美 bom@donga.com. 如果首发投手抓到10个三振出局，那么就会不吝给其送上“好投”一词。而击球手在一场比赛中击出2个本垒打时，“猛打”一词比较合适。如果将这两个表述加在一起，就成了“投打二刀流”大谷翔平（29岁•洛杉矶天使队）。 大谷翔平在28日与芝加哥白袜队进行的美国职业棒球大联盟（MLB）主场比赛中首发出场，在6又3分之1局内抓下10个三振，并以4个被安打失1分的数据完成好投。而且在击球位上，他在第1局和第7局分别击出1分本垒打，帮助球队以4比2取得了比赛胜利。大谷翔平在自己首发上场的比赛中击出“多本垒打”，这还是第一次。在美国联盟（AL）比赛中，先发投手击出多本垒打也是自1973年引进指名击球手制度以来的第一次。 前一天击出本赛季个人第26个本垒打，成为MLB本垒打单独领先者的大谷翔平在创下赛季个人第7胜的当天将赛季本垒打数增加到28个，把与该领域排名第二的马特•奥尔森（29岁•亚特兰大•25个本垒打）之间的差距拉大到了3个。大谷翔平的OPS（出垒率+长打率）也以1.040位居MLB全体第一，打点（64个）也排在联盟首位。在投手方面也排在脱三振（127个）第3位，平均责任失分（3.01）第15位。顾名思义，这就是最有价值球员（MVP）级别的活跃。 再加上去年击败大谷翔平后获得美联MVP的艾伦•泽基（35岁•纽约洋基队）因伤无法出战比赛，因此大谷翔平继2021年之后今年也将获得MVP的预测正逐渐占据上风。当天大谷翔平每次击出本垒打时，主场球迷都会高喊“MVP”。大谷翔平也说：“球迷们的助威让我得到了力量。希望大家能大声喊出来。”

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