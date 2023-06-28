在野党推动国会通过决议，“把福岛核污水指定为联合国大会案件”. June. 28, 2023 07:57. by 朴訓祥, 申나리 tigermask@donga.com,journari@donga.com. 共同民主党为了将日本福岛核电站污水问题指定为9月举行的联合国大会案件，正在推进在国会通过一项决议。该党金槿泰派议员组织“争取经济民主化和和平统一的国民联合”（民平联）27日在国会召开记者会表示：“将提出决议草案，以便在联合国等国际社会上把核污水排放问题作为紧急而重要的议题进行讨论。” 共同民主党最大派系之一的“民平联”计划召集追加参与的议员，于28日向国会外交统一委员会提交决议草案。决议草案中包含“韩国政府应尽一切努力使核污水排放问题成为联合国大会的紧急案件”等内容，以及为直接敦促联合国大会主席和联合国秘书长采纳核污水问题议案的必要性而派遣议员代表团的内容。共同民主党当天在国会农林畜产食品海洋水产委员会全体会议上，在国民力量党的反对下，单独处理了敦促政府向国际海洋法法庭提起诉讼及采取临时措施的决议草案。 国民力量党院内代表尹在玉批评称：“不知道这一决议草案有什么代表性。”外交部相关人士指出：“这一行动有害国家外交行为的单一性，也是在野党对政府外交权限的不尊重，因此必须予以摒弃。”

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