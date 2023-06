BTS成员SUGA的世界巡回演唱会结束……8月在首尔蚕室举行安可演出. June. 27, 2023 08:05. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “各位,本场是此次世界巡演真正的最后一场了。” 25日,记者来到首尔松坡区蚕室室内体育馆。身穿印有“D-DAY”黑色夹克的防弹少年团(BTS)成员SUGA登场了。当天是为了纪念从今年4月开始发行个人专辑《D-DAY》,以美国纽约为起点,在世界9个城市与28万观众见面的他的个人世界巡回演唱会的最后一天。此次演出也是SUGA首次在首尔举行的单独演唱会,在24日和25日两天内共有1.5万多人前来观看。 当天,SUGA以意为解除禁令的歌曲《解禁》开始了整场演唱会。歌曲一出来,观众们就都站起身来。接着SUGA在约2个小时的时间里演唱了包括《大吹打》、《Agust D》、《give it to me》等个人专辑收录曲在内的共19首歌曲。 当天SUGA展示的表演就是一个“作品”本身。在演唱讲述关系苦恼的歌曲《人》时,10多名舞者在舞台上徘徊,画出了无限符号。SUGA说:“向为此次演出而编舞的BTS成员J-HOPE表示感谢。”当演唱今年3月去世的日本巨匠音乐家坂本龙一共同参与的歌曲《Snooze》时,与坂本龙一见面的SUGA的视频一起出现在电子屏幕上。视频结尾还有“祝您(在那边的)旅途平安”的信息。在演唱《Trivia轉:Seesaw》、《Interlude:Shadow》时,SUGA用BTS成员亲自签名的吉他进行弹奏。 BTS成员朴智旻(JIMIN)、田柾国(JUNG KOOK)、金泰亨(V)出席了现场,并大声呐喊。SUGA高兴地说:“一个人做感觉非常凄凉,今天我的兄弟们来了。”对此,成员们回应称“玧其(SUGA本名)辛苦了”。 安可演出日程也突然公布。当天,每当SUGA说“最后”时,墨西哥、菲律宾、香港、越南等来自世界各地的粉丝都会在观众席上表示遗憾。对此,SUGA表示“所以准备了”,透露了安可演出日程。安可演出将于8月4日至6日在首尔松坡区奥林匹克体操竞技场举行。

