6•25战争开战第3天. June. 27, 2023 08:04. . 6月28日，朝鲜军队进入首尔，首尔正式沦陷。当初朝鲜的目标是声称要在3天内占领首尔，没想到这次竟成功了。首尔居民受到了冲击，出现了各种不好的、至今为止很多人愤怒、相信是定论的传闻。但是大部分传闻都不是事实。从战略立场来看，炸毁汉江大桥也是理所当然的事情。但是在难民们在桥上的状况下，无数平民被炸死的说法却并不属实。只是爆破的程序、时机、命令体系造成了大混乱。 那为什么会出现这种大混乱呢？3天后战线崩溃，首都沦陷，不可避免地发生混乱。德军首次提出闪电战构想时，90%的将军表示反对。从理论上讲，这是不可能的、非常危险的作战。支持者们的反驳依据是，“那是可以在桌子上冷静分析战况时的故事”。战争爆发的瞬间就是混乱。如果对方快速、深入地刺伤对方，大部分指挥官、组织就会引起大混乱。 第二次世界大战爆发后，闪电战的支持者们的话是正确的。然后又出现了一个争论。以德军为对象实施闪电战会奏效吗？当巴顿将军构想在法国实施向纵深渗透的战术时，美军指挥部差点昏过去了。但是，这一结论在面对德军时竟然也奏效了。 没有军队能战胜恐怖和冲击。唯一的对策就是提前做好准备。1950年6月25日，韩国军队对这一部分没有任何战术准备。这是延续至今的所有指责的原因。 尽管如此，朝鲜军的3日作战还是失败了。虽然军队占领了首尔，但韩国政府和行政力量并没有崩溃。被困在汉江以北的国军士兵拼命逃出，重新回到了军队。无数无名将士为了挣5分钟、10分钟而献出了生命。在那些参战勇士们全部牺牲的时候，我们只谴责了政治人士，也没能收集到他们的故事。真正感到惭愧和应该反省的事情其实是这个。

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