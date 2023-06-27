租房者向房东发送全租期满内容证明. June. 27, 2023 08:07. by 李祝福, 崔惠? bless@donga.com, herstory@donga.com. 在首尔江东区千户洞出租一栋别墅的房东郑某最近突然从租房者那里收到了一份内容证明。在将于今年10月到期的全租合同还剩下3个月左右的情况下，租户没有进行任何联系，而是直接发送了内容证明。郑某表示：“即使找不到租户，也有支付全租金的现金余力，但是租户什么话都没说就发送了内容证明，感到很不愉快”，“我本来也打算在合同结束日的晚上11点59分返还全租金。”随着空壳全租（一般来说，住宅担保贷款金额和全租金合计超过房价的70%，就视为空壳租赁）和逆全租难的持续，全租市场上房东和租户之间的不信任和矛盾越来越大，纷争正在扩散。租户以内容证明的方式向房东通报合同终止意向成为惯例，房东则坚持以后再给租户全租价下降的部分保证金。26日，据大法院登记信息广场透露，从今年1月到5月，对公寓和别墅等集合建筑的租赁权登记命令达1.5009万件，已经超过了去年（1.2038万件）的水平。租赁权登记是为了维持未能收回保证金的租户搬走后优先获得保证金的权利而申请的。过去，如果进行租赁权登记，纠纷事实会留在登记簿副本上，因此不愿意这样做的情况很多，但最近采取法律措施的租户剧增。专家们认为，房东和租户之间的矛盾将进一步增加。明知大学房地产系教授权大钟（音）表示：“从最近的交易量来看，很难认为市场活跃了”，“房东很难卖掉房子来偿还全租金，因此有必要采取减少不必要的矛盾的措施。” 针对今年下半年（7~12月）有可能全面展开的逆全租，政府正在研究放宽对房东以全租金返还为目的的贷款限制的方案。 26日，据有关部门透露，企划财政部将在下周发表的《下半年经济政策方向》中包含上述内容的全租返还贷款总负债本息偿还比率（DSR）缓解方案。如果企划财政部提出政策轮廓，金融委员会等将出台详细对策。 此前，副总理兼企划财政部长官秋庆镐8日在宽勋俱乐部讨论会上表示，仅限于返还全租金目的的DSR放宽方针，并表示：“一定时间内只限以返还全租金为目的的贷款。”国土交通部长官元喜龙19日在接受媒体采访时表示：“对于保证金差额，我们正在讨论在下次合同期间放宽DSR限制的方案”，“这种放宽时限最长将运用1年左右。” 因此，政府内部正在讨论只对全租保证金差额放宽DSR限制，只适用于特定期间签约的租赁合同的方案。这是因为担心进行差额投资的房主和将大幅上调的保证金用于其他投机等的房主也会得到救济。特别是以全租房价格达到高点的2021年末~2022年初签订的租赁合同为中心，提出了放宽限制的方案。 政府正在研究保护下一个租房者的措施。秋副总理18日参加节目时表示：“为了不让下一个租户背上预先贷款，正在考虑让房东得到全租返还保证的方案。”

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