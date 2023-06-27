“全面接受革新委员会的决定”?……在野党领导层对1号刷新案袖手而观. June. 27, 2023 08:07. by 安圭永记者、李允泰记者 kyu0@donga.com,oldsport@donga.com. “如果国会会议期间有人要求逮捕同意案，我不会用党论来决定否决。我们将收集所属议员们对放弃不逮捕特权的总意见。”（共同民主党首席发言人权七胜） 共同民主党领导层就“金恩京革新委员会”的1号革新案中“全体议员放弃不逮捕特权”“通过逮捕同意案党论”表明了上述立场。他表示，“尊重革新委员会的提议”，但同时表示，“议员个人的立场也很重要”，对革新委员会的两个方案都持保留态度。据分析，这是因为对于革新委员会的要求，党领导层内部也出现了“这是为了保护立法权而放弃宪法权利吗”“这是不了解政界的要求”等抗议。 政界批评说：“革新委员会虽然要求通过党论，但说过‘不会否决’吗?”国民力量党也继续施压说：“如果连革新委员会作为第一个课题提出的不逮捕特权都不能贯彻，那么这样的革新委员会根本就没有存在的价值。” ● 党内对革新委员会1号刷新案表示反对 权七胜在4月26日最高委员会议结束后举行的新闻发布会上表示：“（在检方对本党议员申请拘捕令的时候）不会召开否决逮捕动议案的临时国会，将确保非会期，接受拘捕令实质审查。如果在会期中提出逮捕动议案的要求，将不会把否决定为党论。” 对于“革新委员会要求的是不是要把逮捕同意案获得通过定为党论”的提问，权七胜答道：“因为是议员个人的权限，所以需要议员们的同意，需要程序或形式。”此前，共同民主党在卢雄来议员和李在明代表（党首）、因“全党大会红包疑惑”而退党的尹官石议员（音，下同）、李成万议员的逮捕同意案表决时，也没有把否决定为党论，而是交给自律投票，因而受到了“事实上诱导否决”的批评。 对于“难道不是和现有党立场相同吗”的指责，权七胜答道：“在把革新委员会的要求正式化方面，是有意义的。” 对于议员们放弃不逮捕特权，他只表示：“将收集全体意见。将追加讨论具体形式和程序部分。” 曾表示“将全面接受革新委员会意见”的领导层，之所以反复强调原则性立场，是因为就革新委员会的革新案，党的领导层、评议员、非李在明派系、亲在明派系都表示反对。 该党一名最高委员表示：“逮捕同意案表决本身就是国会法上的无记名投票，用党论强制选择是不可能的。革新委员们是不是太不了解政界了?”院内领导层所属议员也表示：“如果将同意定为党论，可能会出现宪法权利受到制约、出现脱离者等莫名其妙的争议。”一名具有中立倾向的再选议员也表示：“眼下因涉嫌红包而正在对20名本党议员进行政治调查，在这种情况下很危险。” ● 党内外批评之声：“没有革新意志吗？” 国民力量党立即提出了“革新委员会无用论”。国民力量党相关人士指出：“党领导层说要全权交给党革新委员会，但真正提出1号革新案后，却以收集议员们的意见为由后退了一步。” 国民力量党代表（党首）金起炫当天在党最高委员会议上表示：“李在明代表（在交涉团体演说中）说放弃不逮捕特权已经过了一周了，如果他还回避我反复提出的‘放弃不逮捕特权’签名提案的话，难免会受到说谎的批评。国会圆形大厅里放一张桌子见面就可以了，非常简单的事情。如果那么困难，我会找共同民主党代表室去。”

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