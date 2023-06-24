美国律师在庭审中出具“聊天GPT”编造的虚假判例，被判罚款. June. 24, 2023 07:49. by 池敏九记者 warum@donga.com. 据美国CNBC当地时间22日报道，纽约曼哈顿联邦地方法院的凯文·卡斯特尔（音，下同）法官下令，对把聊天GPT出具的“不存在的判例”等写入辩词的律师彼得·罗杜卡和史蒂芬·施瓦茨分别处以5000美元（约653万韩元）的罚款。他们作为2019年因飞机内餐盘上膝盖受伤的原告的代理，以阿比安卡航空为对象提起了诉讼。据调查，律师们在3月份向法院提交的辩词中，包含了看似聊天GPT编造的判例和虚假引用句子。卡斯特尔指出：“律师们即使将人工智能用作辅助工具，也要起到保障准确性的看门人作用。” 随着人工智能技术的高度化和服务的活性化，在社会上出现了多种副作用，因此有必要制定全球层面的限制方案等共同应对的主张得到了支持。其宗旨是，为了避免人工智能的错误判断导致对特定个人的歧视、偏向、社会不平等等问题，有必要制定全球层面的共同标准。 23日，数字平台政府委员长高镇通过在首尔市中区广场酒店举行的“人工智能和数据隐私国际会议”主题演讲表示：“从国际观点来看，产业界和市民团体等应该聚在一起进行政策讨论。”有人指出，在全球技术大厂（大型信息技术企业）毫无边界地扩张人工智能事业的情况下，个别政府出手应对作用有限。 此次会议由个人信息保护委员会和数字平台政府委员会共同举办，全球大科技相关人士和欧洲、日本政策负责人等出席了会议。负责主题发表的美国乔治敦大学法学教授阿努帕姆·钱德强调：“即使人工智能和个人信息保护相关规定因国家而异，核心部分也要具备统一性。”钱德具体提到了经合组织等国际机构向全世界广泛扩散人工智能伦理和基本原则的方案。 对于应该制定全球层面的共同规制方案，主导人工智能技术发展的科技大厂相关人士也达成了共识。元宇宙（前脸书）负责亚太个人信息保护政策的理事雷娜表示：“如果主要国家不达成协议，各国就会制定分裂的限制规定，从而引发更多的问题。”

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