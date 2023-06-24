金河成轰出赛季个人第6记本垒打，帮助球队摆脱3连败阴影. June. 24, 2023 07:49. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 金河成（圣地亚哥教士队）时隔一个月再次击出本垒打，为球队摆脱连败局面助了一臂之力。 23日，金河成在与旧金山巨人队进行的美国职业棒球大联盟（MLB）客场比赛中，在第4局上半局击出了越过左侧围墙的1分本垒打。这是他本赛季个人第6记本垒打，也是自上月25日与华盛顿队的比赛后，时隔约一个月再次击出的本垒打。上赛季金河成击出了11记本垒打。当天，金河成击中替补上场的投手杰克•朱尼斯的首球，将球击出了围墙外。以1号击球手兼游击手身份首发出场的金河成获得了2个四坏球上垒，3次有效击球、1支安打、1打点、2得分的成绩，帮助球队以10比0完胜对手。由此，圣地亚哥队摆脱了3连败的惨淡局面。 圣地亚哥队主教练鲍勃•梅尔文表示：“三位击球手的本垒打对今天球队的胜利起到了最大的作用。”圣地亚哥队当天由曼尼•马查多和加里•桑切斯同时击出3分炮，再加上金河成的本垒打，仅凭借3记本垒打就获得了7分。旧金山队在冲击十连胜的路上遭遇绊马索，止步于9连胜。 另外，裴志焕所属的匹兹堡海盗队当天以4比6负于迈阿密马林鱼队，遭遇了10连败。本场取得3次有效击球、无安打惨淡数据的裴志焕的球棒连续5场比赛保持沉默。

한국어