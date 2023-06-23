没有进行出生登记的“幽灵孩子”竟达2200人. June. 23, 2023 08:10. . 继京畿道水原市30多岁的亲生母亲杀害两名婴儿并将其遗弃在冰箱的事件被曝光后，昨天又确认了华城20多岁未婚妈妈遗弃婴儿的事例。两起事件都是在监查院向地方自治团体通报23名没有申报出生、生存与否不明的婴幼儿，确认其行踪的过程中被揭露出来的。包括仁川市和庆尚南道在内的其他地区也在调查未申报新生儿的生存与否，因此有可能出现更多的受害事例。 监查院对保健福祉部的定期监查结果显示，存在连出生都不知道就被放置不管的“幽灵孩子”。将2015年至2022年的预防接种资料与出生申报记录进行比较后，发现了2236名从申报中遗漏的婴幼儿。之前一直说要展开大规模的福利死角地带挖掘工作，但8年来连幽灵孩子们的存在都不知道。难道没能保护好宝贵的生命，却在担心低出生率？ 据称，华城事件的嫌疑人陈述说：“经济上困难，所以通过网络交出了孩子。”水原冰箱遗弃事件的嫌疑人起初也表示，“通过网络交出了孩子”，但警方在扣押搜查过程中确认了冰箱中的婴儿尸体。监查院此次要求确认行踪的23人是危险度较高的案例，因此不排除极端的可能性，要彻底进行调查。其余未登记的幽灵婴儿也要进行全面调查，确认是否安全。 此次杀害和遗弃婴幼儿的事件如实地反映了如果不进行出生申报，将面临多么危险的状况。使用医院时不能享受保险优惠，还被排除在义务教育对象之外。即使被家庭遗弃，受到虐待或遗弃，外界也很难知道。这就是每年发生近100起未登记虐待儿童事件的原因。今年3月，放任出生不到100天的女儿不管导致其死亡的亲生母亲被拘留。2021年还发生过亲生母亲杀害8岁未申报女童的事件。幽灵婴儿是受到犯罪后才出现在世人面前的。 现行法律规定，出生登记应由父母进行。国会目前保留着医疗机构义务向地方自治团体通报出生信息的《出生通报制引进法》。即使是在法律通过之前，只要收集预防接种记录和分娩资料等分散在政府、医疗机关和地方自治团体的资料，就能找到幽灵孩子。出生登记是人权保护的出发点。必须在发生更多损失之前，收集孩子们出生后到处留下的记录，给他们找回“登记的权利”。

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