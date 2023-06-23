警察厅和公正交易委员会也联合查处“私教育卡特尔”. June. 23, 2023 08:11. by 崔勋镇记者 choigiza@donga.com. 韩国教育部、公平交易委员会、警察厅将一同出面查处私教育。之前主要由市道教育厅进行管制，但在尹锡悦总统表明根除“私教育利权卡特尔”的决心后，各部门立即出面应对。 22日，教育部与公平交易委员会、警察厅、首尔市教育厅、京畿道教育厅等一起在政府首尔大楼召开了“泛政府共同应对私教育卡特尔·不正之风会议”。尹锡悦批评大学修学能力考试（高考）出题委员和私教育企业之间勾结并要求采取对策后，政府做出了上述决定。 主持会议的教育部次官张尚允（音）表示：“政府应该出面切断以孩子们和家长们的不安感为筹码加重私教育负担、连公共教育现场也荒废的恶性循环。政府不会再坐视与高考出题当局之间通过坚固的卡特尔使学院陷入不正之风的情况，将借此机会彻底根除这种现象。” 从当天起到7月6日为止，政府将集中运营为期两周的网上私教育卡特尔、不合理举报中心。刺激学生、家长的不安感，助长高额私教育的虚假夸张广告或过度的教学费要求、不正当的另外教材费请求等，都属于申报对象。只要点击教育部网站上的广告条，任何人都可以举报。不仅是补习班、辅导站、个人课外辅导等因私教育而受害的学生或家长，市民也可以举报。与此同时，有关部门还将实时监控私教育不当广告。 被举报的案件由教育部亲自处理。之前教育厅接到举报后，根据学院法下达了停止教学、注销登记等处分。根据事件的轻重，公平交易委员会或警察厅也有可能进行调查。教育部相关人士解释说：“如果认为这是与公平交易法等相抵触的事件，主管部门将采取措施。”

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