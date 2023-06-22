韩国将从明年起，对全国小学三年级到初中一年级进行成绩评估. June. 22, 2023 07:59. by 崔勋镇记者 choigiza@donga.com. 韩国教育部正在推进从明年起以全国所有小学三年级至初中一年级学生为对象，进行测定学业水平的成就度评价（考试）的方案。从2025学年度起，将全面实行在高中也可以像大学一样选课的“高中学分制”，但不会取消以前政府推进废除的自律型私立高中、外国语高中、国际高中。 副总理兼教育部长李周皓21日在政府首尔大楼发表了提高公共教育竞争力的方案。李周皓表示，“以单一平等主义为基础的教育政策反而加深了差距，公共教育质量全面下降。提高公共教育的竞争力迫在眉睫”，批判了前任政府的教育政策。 教育部积极劝告市道教育厅从明年第一学期起，对小学三年级到初中一年级全体学生进行“量身定做的学业成就度自律评价”。之前是以希望的学校、班级为单位实施的，但从明年开始将以教育厅为单位改变实施方式。教育部的方针是，把实行与否反映到教育厅的评价中，并公开结果。去年首次在小学六年级等部分年级实施自律评价，但全国平均应试率仅为12.2%。 从目前初二成为高一的2025学年度起，将引入高中学分制度。高一学生主要听的国语、英语、数学等共同科目将维持九等级制的相对评价。其他选修科目将引入绝对评价（成就评价制）。教育部相关人士表示：“现场意见认为，如果相对评价突然消失，内申计算就会有困难，因此决定推迟共同科目引入绝对评价的时间。” 外国语高中和国际高中实际上已经决定合并为“国际外国语高中”。全国单位招生的私立高中将选拔20%以上的地区人才。

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