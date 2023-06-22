沙特展开10万亿韩元“石油资金”攻势，意大利出动角斗士演员. June. 22, 2023 07:58. by 趙은아 achim@donga.com. 沙特阿拉伯和意大利正在就申办2030年世界博览会（世博会）与韩国展开竞争，运用了发挥各自优势的申办战略。沙特炫耀着“石油资金”，展开了攻击性的营销。意大利强调了古罗马悠久的历史和尖端技术的共存，还拉著名演员罗素·克劳发表助力演讲。 据路透社等媒体当地时间21日报道，沙特投资部长哈利德·阿尔法利表示：“将为举办利雅得世博会投资78亿美元（约10万亿韩元）。”他还表示，将给进军沙特的外国企业提供投资机会和多种优惠。 此前，沙特19日在法国巴黎埃菲尔铁塔附近的“大皇宫”举行了邀请评选世博会举办地的国际展博局成员国代表团的活动。“大皇宫”是举行名牌时装秀、著名歌手演出等的地方。在巴黎各处的出租车上还贴上了有关利雅得世博会的广告。 意大利和尹锡悦总统领衔的韩国一样，总理梅洛尼亲自投入了申办战。梅洛尼20日在巴黎举行的国际展览局大会的竞争陈述上亲自上阵，作为演讲者用英语表示：“将协调传统和革新。”意大利还公开了以古罗马角斗士为主题的电影《角斗士》的主人公克罗登场的赞助视频。他在以罗马名胜“罗马斗兽场”为背景的该视频中说：“罗马是世界之都。” 美联社就韩国申办釜山世博会所做的努力介绍称：“韩国是拥有‘防弹少年团’、奈飞超级热门作品《鱿鱼游戏》、三星智能手机、现代汽车等的文化经济强国，有兴趣通过（世博会等）国际活动获得世界的认可。”

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